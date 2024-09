Fábio Mota revela data para SAF do Vitória: "Já foi deflagrado"

Presidente Fábio Mota - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória, voltou a atualizar o torcedor sobre a possível implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Leão. Em entrevista durante a inauguração da duplicação da via Barradão, o gestor disse que o processo já foi deflagrado.

"Nós estamos montando o modelo de SAF, que é prerrogativa do Conselho Diretor. Esse modelo de SAF será encaminhado para o Conselho Deliberativo e, consequentemente, para uma AGE. A ideia nossa é que até dezembro este modelo já esteja pronto. Nós estamos em conversa com as pessoas que mais entendem de SAF no Brasil, acabamos de dialogar com André Sica, que fez a maioria das SAFs do Brasil. Temos uma reunião, inclusive já tivemos duas ou três reuniões com ele em São Paulo, para estruturar o modelo de SAF do Vitória, o modelo jurídico, o modelo econômico", garantiu Mota.

O modelo de SAF do Vitória já foi deflagrado Fábio Mota - presidente do Esporte Clube Vitória

Os próximos passos já envolvem análises das propostas enviadas ao Rubro-Negro. "E é isso que estamos fazendo. No momento adequado, vamos chamar a AGE e debater essa SAF. A SAF veio para ficar e as equipes que não caminharem para este modelo terão dificuldades. Só não pode ser de qualquer jeito", completou.

Mota citou exemplos como os do Vasco da Gama e Cruzeiro, considerados ruins por ele. A ideia do presidente é um modelo semelhante ao alemão, onde os clubes possuem a maior parte das ações do clube.

Além disso, o cartola garante que já recebe propostas pela compra do futebol do Vitória desde 2022, quando o clube ainda disputava a Série C.