Duplicação de via é “primeiro passo para Arena Barradão”, diz Fábio Mota

Estacionamento e da mobilidade impediam viabilização do projeto - Foto: Anderson Ramos

A duplicação da Rua Artêmio Castro Valente, trecho da Praça Júlio Rêgo que vai até a Via Mário Sérgio (Via Barradão), no bairro de Canabrava, foi entregue na manhã desta terça-feira, 10. Em entrevista a reportagem do Grupo A TARDE, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou que este é o primeiro passo para a construção da Arena Barradão.

“É o primeiro passo para a construção da arena, nós temos o projeto pronto, estamos conversando com uma série de investidores. Eu acho que começa aqui o projeto da Arena Barradão, que será mais reforçado ainda com a entrega do novo estacionamento para 2.500 vagas”.

Fábio Mota afirmou que o que impedia a viabilização da Arena Barradão era a questão do estacionamento e da mobilidade, mas com as obras sendo entregues é o próximo passo da história do clube.

“É uma obra importantíssima, ajuda muito a mobilidade do entorno para o bairro, para o próprio estádio, porém é uma obra que vem viabilizar a criação da nossa arena. Todos os investidores que nós aqui trouxemos e os estudos de impactos que foram feitos, ele travava na questão do estacionamento e na questão da mobilidade”, afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota.

“Agora que foi resolvido, você viabiliza a construção da arena, que nem só para futebol, é para grandes shows, é para grandes eventos. Então é uma obra importantíssima para a história do clube, nem só no dia do jogo, mas para viabilização de novos projetos.” completou o presidente do clube.

Sobre a previsão para o início do projeto, Fábio Mota afirmou que após receber o estacionamento, voltarão a conversar com os investidores. “É um projeto grande da Arena Barradão, mais de 300 milhões de investimentos, a gente está buscando uma parceria para fazer”.