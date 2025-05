Patrick Mahomes no Brasil: Chiefs e Chargers jogarão em São Paulo

Patrick Mahomes - Foto: AFP

A NFL está voltando para o Brasil, e já tem times do grande confronto confirmados - em São Paulo, o Kansas City Chiefs enfrentará o Los Angeles Chargers, trazendo o astro do futebol americano Patrick Mahomes para a Neo Química Arena em 5 de setembro deste ano.

A ansiedade tem sido tanta que nem mesmo o anúncio oficial foi esperado, com a informação sendo divulgada por Travis Kelce, um dos jogadores do Chiefs. A liga deve confirmar oficialmente o confronto válido pela primeira rodada da nova temporada da NFL ainda nesta quarta-feira, 14.

“Com certeza, nós vamos jogar no Brasil. Estarei lá, e não é para fazer um podcast”, afirmou o atleta considerado um dos melhores tight ends do futebol americano. Travis estará ao lado de Mahomes e do treinador Andy Reid como integrante do time visitante, com os Chargers como mandantes do “NFL São Paulo Game”.

A chegada dos Chiefs ao Brasil carrega consigo a expectativa dos fãs que acompanharam os troféus de NFL conquistados pelo time em 2020, 2023 e 2024, compondo uma época de ouro para os atuais campeões que haviam vencido pela última vez em 1970.

Do outro lado, está a equipe do quarterback Justin Herbert, que nunca venceu a NFL e busca construir a campanha de sua história a partir do primeiro jogo no clássico da divisão Oeste da Conferência Americana, a AFC, contra o Chiefs, que tem um valor aumentado na classificação.

Na liga, rivais sempre se encontram duas vezes por temporada, com o costume de que os jogos aconteçam cada um no estádio de um dos times. De vez em quando, no entanto, os jogos são realizados em outros países selecionados, que nesta temporada são Brasil, Inglaterra (recebendo três jogos), Irlanda, Alemanha e Espanha.

Kelce e o calor brasileiro

No entanto, a vinda para o Brasil com os Chiefs não parece ter agradado Kelce. “Vou jogar futebol americano em um calor da p*. Se estiver quente e úmido, como estou esperando, vou ser infeliz, mas vamos encontrar uma maneira de vencer”, comentou Kelce no podcast New Heights.

Patrick Mahomes e Travis Kelce | Foto: AFP

A reclamação pelo calor foi feita com base na experiência que viveu em Jacksonville, cidade da Flórida localizada próxima à linha do Equador que não ficou marcada em Travis como uma boa experiência.

“Há alguma coisa sobre chegar perto da Linha do Equador. Não quero vestir um uniforme de futebol americano fazendo isso. Estive em Jacksonville em setembro, e foi uma m*”, reclamou.

O Brasil, no entanto, já recebeu a NFL em outra oportunidade, quando no mesmo mês do ano Philadelphia Eagles e Green Bay Packers disputaram um jogo em São Paulo. Na época, em 2024, a temperatura não estava tão alta, marcando 17ºC, já que o período em que os jogos acontecem marca o final do inverno e o início da primaveira no Brasil.

Já nos Estados Unidos (e em Jacksonville, onde Travis jogou), essa mesma época do ano marca um momento quente, na transição entre verão e outono.