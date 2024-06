Paysandu goleia o Vila Nova e se sagra tetracampeão da Copa Verde | A TARDE

Paysandu e Vila Nova estiveram frente a frente em dois jogos válidos pela final da Copa Verde de 2024 e após o Papão aplicar um 6 a 0 na ida e ainda meter 4 a 0, no jogo da volta, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 29, o time paraense conquistou a Copa Verde desta temporada com um placar agregado de 10 a 0 contra a equipe goiana.

Na última quarta-feira, 22, as duas equipes se enfrentaram em Belém, pela primeira partida, ou melhor, primeiro amasso do Papão, que goleou o adversário por 6 a 0. Os gols foram marcados por Nicolas (3x), Edinho e Esli García.

Já nesta quarta, as equipes realizaram o jogo da volta e foi mais um baile do bicolor, que contou com a ausência da torcida do Tigre, a qual optou por não ir ao estádio como forma de protesto pelo valor cobrado nos ingressos após a derrota humilhante do time na ida. Os gols de hoje foram marcados por Nicolas, João Vieira, Vinícius Leite e Edinho.

Com mais essa conquista, o Papão se isola como o maior campeão da competição, chegando aos quatro títulos. A última vez que o time havia conquistado a Copa Verde foi em 2022.



