Pedido de extradição de Robinho à Itália é negado pelo Brasil

O pedido de extradição do jogador Robinho à Itália foi negado pelo Brasil. Ele foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual. A recusa foi baseada no artigo 5 da Constituição Federal, que proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. No entanto, o país italiano ainda pode pedir que o ex-atacante cumpra a pena no Brasil.

A confirmação da sentença de Robinho saiu em janeiro deste ano, mas a divulgação do pedido de extradição feito pela Suprema Corte da Itália só foi divulgada no início de outubro.

Caso

O jogador Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados após uma acusação de estupro contra uma jovem albanesa em 22 de janeiro de 2013, quando a vítima tinha 22 anos de idade.

A jovem estava na mesma boate que o jogador e cinco amigos dele, em Milão. Conforme a acusação, Robinho e seus amigos ofereceram bebidas alcoólicas à vítima até "deixá-la inconsciente e incapaz de se opor".

De acordo com a reconstrução do caso feita pelo Ministério Público do país europeu, o grupo levou a jovem para um camarim da boate e, se aproveitando de seu estado, praticou "múltiplas e consecutivas relações sexuais com ela".

Os outros envolvidos no caso não foram localizados pela Justiça da Itália e, por conta disso, não puderam ser processados.