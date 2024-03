Pela Copa do Nordeste, Bahia leva ampla vantagem contra o CRB; veja | A TARDE

Visando voltar à liderança do grupo B da Copa do Nordeste, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 18, com um retrospecto positivo contra a equipe do CRB na competição. No estádio Rei Pelé, a partir das 21h30, o Esquadrão poderá ampliar o número de triunfos e anos de invencibilidade contra a equipe alagoana, que se aproxima dos 22 anos.

Ao todo, o Bahia não perde para o alvirrubro na competição há 21 anos e 10 meses, desde a temporada de 2002, quando foi derrotado por 3x1, em Alagoas, pela primeira fase, segundo apuração do site OGOL. Após o revés, o Esquadrão soma uma invencibilidade de seis jogos, com três triunfos e três empates. Ao todo, a equipe tricolor marcou 13 gols e sofreu cinco.

No estádio Rei Pelé, onde será o confronto desta quarta, o CRB não vence há sete jogos, somando Copa do Nordeste, Brasileirão Série B e Copa do Brasil. Em partidas por todas as competições, no século, o Esquadrão triunfou quatro vezes, empatou em três encontros e só foi derrotado uma única vez. Desta forma, para a partida, o Super-Homem traz um tabu de quase 22 anos.

Confrontos no Nordestão desde 2002:

2010- CRB 0 X 1 Bahia

2015- CRB 3 X 3 Bahia

2015- Bahia 1 X 1 CRB

2019- Bahia 1 X 1 Bahia

2021- Bahia 4 x 0 CRB

2023- Bahia 3 X 0 CRB

Paralelo a sequência positiva do Esquadrão nos confrontos diretos, o CRB vem de 7 vitórias nos últimos 10 jogos, ainda sem derrotas na temporada, sendo o líder do Campeonato Alagoano e do Grupo A da Copa do Nordeste. O tricolor baiano, não muito diferente, é líder do Baianão e pode voltar à liderança do Grupo B do Nordestão, com seis pontos em três jogos, enquanto o Sport tem sete pontos em quatro jogos.

As dúvidas para esta partida serão respondidas a partir das 21h30 desta quarta-feira, 18, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.