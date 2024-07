Pela Série A, Bahia não vence o São Paulo no Morumbi há 11 anos

Thaciano, do Bahia, e Rafinha, do São Paulo - Foto: Rafael Machaddo/EC Bahia

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia enfrentará o São Paulo na 13ª rodada da competição, em busca de quebrar um tabu: vencer a equipe paulista fora de casa. O feito não ocorre há 11 anos, desde 2013, quando conseguiu o triunfo por 2x1, com gols de Anderson Talisca e Fahel. Nesta temporada, as equipes se enfrentarão neste domingo, 30, às 18h30.

Desde então, o Esquadrão enfrentou o tricolor paulista no Morumbi, pela Série A, sete vezes, com quatro empates e três derrotas. Na última edição do campeonato, pela 17ª rodada, a equipe, que ainda era comandada por Renato Paiva, conseguiu segurar um empate graças às 11 defesas feitas pelo goleiro Marcos Felipe.

Leia mais:

Bahia finaliza preparação antes do embarque para pegar o São Paulo

Velho conhecido! Rogério Ceni nunca conseguiu vencer o São Paulo

Confira retrospecto:

Brasileirão 2023: São Paulo 0 x 0 Bahia

Brasileirão 2021: São Paulo 1 x 0 Bahia

Brasileirão 2020: São Paulo 1 x 1 Bahia

Brasileirão 2019: São Paulo 0 x 0 Bahia

Brasileirão 2018: São Paulo 1 x 0 Bahia

Brasileirão 2017: São Paulo 1 x 1 Bahia

Brasileirão 2014: São Paulo 2 x 1 Bahia

Brasileirão 2013: São Paulo 1 x 2 Bahia

Assim, agora o Esquadrão se agarra em repetir o feito da Copa do Brasil de 2019, nas oitavas de final, quando derrotaram e eliminaram o tricolor paulista após vencer por 1x0 no duelo de ida, no Morumbi. O marcador foi alterado pelo atacante Élber. Apesar da classificação, posteriormente o Bahia foi eliminado nas quartas, para o Grêmio.

Caso consiga os três pontos, o Esquadrão pode alcançar a liderança do campeonato, a depender do resultado entre Flamengo e Cruzeiro, que também se enfrentam no domingo. Na 2ª colocação, o tricolor de aço soma a mesma pontuação dos cariocas (24), que se garantiram na liderança no critério de saldo de gols, com dois a mais (nove a sete).