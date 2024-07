Velho conhecido! Rogério Ceni nunca conseguiu vencer o São Paulo

Ceni em duelo contra o São Paulo - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia precisará contar com a quebra de um tabu neste fim de semana para atingir o objetivo. Desde que iniciou a carreira como treinador, Rogério Ceni jamais conseguiu derrotar o São Paulo, próximo adversário do Esquadrão.

Ao todo, Ceni enfrentou o tricolor paulista se enfrentaram em nove ocasiões, com sete derrotas e dois empates, divididos entre os comandos com a camisa do Bahia, Flamengo e Fortaleza. No total, foram 17 gols sofridos e oito marcados pela sua equipe.

Na 36ª rodada da Série A de 2023, quando já vestia a camisa do Esquadrão, Ceni foi derrotado pelo São Paulo por 1x0, com gol de Caio Paulista nos acréscimos do segundo tempo. A partida, que foi na Arena Fonte Nova, agravou a crise contra o rebaixamento da temporada.

Nos anos anteriores, no comando do Flamengo, o treinador vinha de três derrotas, entre elas uma eliminação na Copa do Brasil de 2020. Com o Fortaleza o retrospecto também foi para lá de negativo, com três derrotas em cinco jogos e uma eliminação na Copa, nos pênaltis.

Entretanto, neste ano, os papéis parecem estar invertidos. Enquanto a equipe comandada por Ceni está na segunda colocação do campeonato, com os mesmos 24 pontos do líder Flamengo, o Tricolor Paulista está na 7ª colocação, com 18 pontos.

Assim, os torcedores do tricolor baiano esperam que a fase boa siga e o tabu seja quebrado, alcançando o terceiro triunfo seguido e chegando a casa dos 27 pontos. Para isso, o Esquadrão pode contar com Everaldo, artilheiro do Brasileiro, que já balançou as redes cinco vezes.

O duelo entre Bahia e São Paulo será neste domingo, 30, no MorumBis, em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pontapé inicial está previsto para às 16h.

Confira retrospecto:

Brasileirão 2023 - Bahia 0 x 1 São Paulo

Brasileirão 2020 - Flamengo 1 x 2 São Paulo

Copa do Brasil 2020 - Flamengo 0 x 3 São Paulo

Copa do Brasil 2020 - Flamengo 1 x 2 São Paulo

Copa do Brasil 2020 - Fortaleza 2 x 2 São Paulo

Copa do Brasil 2020 - Fortaleza 3 x 3 São Paulo

Brasileirão 2020 - Fortaleza 0 x 1 São Paulo

Brasileirão 2019 - Fortaleza 2 x 1 São Paulo

Brasileirão 2019 - Fortaleza 0 x 1 São Paulo