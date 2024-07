Próximo adversário do Bahia, São Paulo vence o Criciúma e se recupera

O São Paulo será o próximo adversário do Bahia no Brasileirão - Foto: Rubens Chiri | São Paulo

O São Paulo derrotou o Criciúma por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, 27, no estádio do Morumbis, para assumir a 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. Com este resultado a equipe paulista encerra uma sequência de quatro jogos sem triunfos (duas derrotas e dois empates) na competição nacional.

Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando, com Alisson acertando um foguete de fora da área. Ainda na etapa inicial, aos 21, Luciano aproveitou cobrança ensaiada de falta de Lucas Moura para ampliar a vantagem do São Paulo.

Nos momentos finais do segundo tempo o Criciúma conseguiu descontar com Arthur Caíke. Mas o tempo era curto para uma reação maior do Tigre, que permanece com 12 pontos, na 13ª colocação.

O São Paulo será o próximo adversário do Bahia, em jogo que acontece no próximo domingo, 30, às 16h, no Morumbis. O Tricolor Baiano pode virar líder do Brasileirão a depender da combinação de resultados.