Pensando em 2023, adversário do Bahia anuncia novo treinador

O último adversário do Bahia na temporada 2022, em jogo programado para domingo, 6, às 18h30, no Rei Pelé, a equipe do CRB anunciou neste sábado, 5, a contratação do técnico Umberto Louzer para comandar o time alagoano em 2023. O novo comandante não vai sentar no banco de reservas no duelo contra o Esquadrão de Aço.

“O Clube de Regatas Brasil tem o prazer de anunciar a contratação do técnico Umberto Louzer, que chega ao Galo para comandar a equipe na temporada 2023. A diretoria Regatiana entende que Louzer é o nome ideal para conduzir o processo de planejamento do time para o próximo ano”, diz o anúncio oficial.

A diretoria do time regatiano anunciou a saída de Daniel Paulista antes do confronto contra o Tricolor de Aço. Durante a semana o presidente da equipe, Mário Marroquim, negou existir relação entre a partida e a demissão do antigo técnico.

Enquanto a equipe alagoana não tem mais pretensão na competição, a equipe baiana busca terminar a Série B do Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados.