Perto de completar um ano no cargo, Carpini vive pior fase no Vitória

Em meio a uma incômoda sequência com apenas duas vitórias nos últimos 16 jogos, Thiago Carpini vive seu momento de maior pressão sob comando do Vitória. Prestes a completar um ano à frente da equipe, o técnico já esteve muito prestigiado pela torcida em outros momentos de sua passagem pelo Leão.

Anunciado oficialmente pelo Vitória no dia 14 de maio do ano passado, Carpini chega inicialmente sob certa desconfiança por ter que substituir um ídolo da torcida rubro-negra: Léo Condé. O nome de Carpini não era exatamente o que causava resistência da arquibancada, mas sim a saída do comandante que levou o clube ao seu primeiro título nacional da história.

Carpini, no entanto, mostrou que estava pronto para assumir a grande responsabilidade de substituir o atual treinador do Ceará. O profissional pegou o Leão em um momento complicado, quando o time estava sete jogos sem vencer, na 18º posição do Campeonato Brasileiro 2024, e com apenas um ponto conquistado em cinco rodadas.

Início complicado

O início de Thiago Carpini no Vitória não foi fácil, visto que o primeiro resultado positivo veio apenas no quinto jogo. O Leão, inclusive, embalou logo duas vitórias consecutivas contra Internacional e Atlético-MG, saindo da zona de rebaixamento e voltando de vez para o campeonato.

A oscilação do Leão no Brasileiro, no entanto, permaneceu. A equipe baiana terminou o primeiro turno dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição, e ainda vendo seus concorrentes na parte de baixo da tabela acumularem jogos atrasados.

À época, o discurso de Carpini era de entender como seria a briga do Vitória na Série A, quando ele afirmava que não seria possível sonhar muito alto e a necessidade de reconhecer as próprias limitações.

"Temos que entender o nosso tamanho na competição. Precisamos seguir o caminho de evolução com pontuação. Para nossa sequência, é primordial a permanência. É recuperação. Vamos sofrer até o fim. E eu peço ao torcedor que entenda a importância que tem. Peço paciência. Sem apoio do torcedor fica mais difícil ainda. A gente precisa se unir para dar resposta positiva. Não cobro desse grupo no segundo turno grandes aparições. Cobro entregar o Vitória na Série A", disse após a derrota para o Flamengo, na 19ª rodada de 2024.

Impacto no segundo turno

Após uma derrota dolorida para o Vasco da Gama em pleno Barradão, a situação do Vitória parecia crítica no Campeonato Brasileiro. Em 25 rodadas, o Colossal somava apenas 22 pontos, cinco a menos que o primeiro time fora do Z4 à época, o Fluminense, que ainda tinha uma partida a menos.

Thiago Carpini, no entanto, levou o Vitória a uma recuperação histórica nos 13 jogos finais. Foram 25 pontos conquistados em 39 disputados, um aproveitamento superior a 64% que levou o time a uma incrível arrancada na tabela. A retomada proporcionou um improvável sonho com a possibilidade de classificação para a Copa Libertadores, que não veio, mas uma vaga na Copa Sul-Americana parecia um resultado já de grandes proporções após um começo ruim.

"Foi difícil, desafiador, mágico. A gente poderia estar aqui contando uma história triste, tentando convencer vocês de que teve trabalho. Foi muito desafiador, talvez tenha sido o maior título do Vitória nos últimos anos", avaliou Carpini após garantir a permanência do Vitória na Primeira Divisão.

Carpini celebra após vitória do Vitória contra o Fortaleza, que garantiu a permanência do Colossal na Série A | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

2025 promissor e invencibilidade

O sucesso no trabalho de Thiago Carpini levou a uma esperada e aprovada renovação de contrato, o que aumentou suas responsabilidade dentro do Vitória. Dessa vez peça chave no planejamento do clube para a temporada, o técnico comandou a pré-temporada do Leão e participou ativamente da montagem do elenco.

O começo de temporada foi um sucesso, com o Rubro-negro acumulando uma grande marca de 17 partidas sem perder, que foram somadas há outros cinco jogos de 2024 e totalizaram 22. A impressionante invencibilidade foi a segunda maior da história do clube, o que rendeu ao Leão um grande início no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, especialmente.

Fazer história é o que é bonito no futebol Thiago Carpini, após confirmar vaga nas finais do Baiano e cravar o 22º sem perder.

Veja abaixo a sequência de invencibilidade:

Vitória 3 x 0 Atlético de Alagoinhas - Campeonato Baiano 2025

Vitória 1 x 1 Altos - Copa do Nordeste 2025

Atlético de Alagoinhas 0 x 4 Vitórias - Campeonato Baiano 2025

Maranhão 0 x 1 Vitória - Copa do Brasil 2025

Atlético de Alagoinhas 0 x 1 Vitória - Campeonato Baiano 2025

Fortaleza 1 x 2 Vitória - Copa do Nordeste 2025

Vitória 2x0 Jequié - Campeonato Baiano 2025

Vitória 2x1 Ferroviário - Copa do Nordeste 2025

Vitória 2x1 Porto - Campeonato Baiano 2025

Vitória 1 x 0 Sousa - Copa do Nordeste 2025

Bahia 0 x 0 Vitória - Campeonato Baiano 2025

Vitória 4 x 0 Jacobina - Campeonato Baiano 2025

Colo-Colo 1 x 4 Vitória - Campeonato Baiano 2025

CRB 2 x 2 Vitória - Copa do Nordeste 2025

Vitória 1 x 1 Jacuipense - Campeonato Baiano 2025

Juazeirense 1 x 4 Vitória - Campeonato Baiano 2025

Vitória 0 x 0 Barcelona de Ilhéus - Campeonato Baiano 2025

Flamengo 2 x 2 Vitória - Série A 2024

Vitória 1 x 1 Grêmio - Série A 2024

Vitória 2 x 0 Fortaleza - Série A 2024

Botafogo 1 x 1 Vitória - Série A 2024

Criciúma 0 x 1 Vitória - Série A 2024

Fim da invencibilidade e início da instabilidade

O fim da invencibilidade do Vitória de Carpini veio de maneira dolorida, com uma eliminação inesperada na terceira fase da Copa do Brasil. Em pleno Barradão, o Rubro-negro foi derrotado para o Náutico, equipe que disputa a Série C, encerrando a sequência de jogos sem perder e colocando uma pequena pressão para a decisão do Baianão.

Após a eliminação, o treinador foi questionado sobre um prejuízo financeiro aos cofres do clube, visto que a projeção da diretoria era avançar pelo menos mais uma fase na competição. Carpini, no entanto, relembrou feitos anteriores para rebater a pergunta.

"Sobre o financeiro, se for falar sobre isso eu estou no crédito com o Vitória. Quanto vale a manutenção na Série A? A vaga na Sul-Americana? A eliminação estava fora dos planos, mas prejuízo não tem. Prejuízo seria estar aqui falando de Série B. Eu gosto de olhar para frente, não vou me escorar no que passou. Mas prejuízo financeiro… o saldo do que entregamos aqui em todos os aspectos é muito positivo", indicou.

Thiago Carpini durante entrevista coletiva | Foto: Reprodução/TV Vitória

Daí para frente, o momento do Vitória e de Thiago Carpini mudou completamente. A equipe acumulou insucessos importantes após o revés para o Timbu, como a derrota para o rival Bahia na final do Baiano, a entrada na zona de rebaixamento do Brasileirão, além de uma campanha sem vitórias, até então, na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No período de instabilidade, algumas falas do treinador geraram polêmica e incômodo por parte da torcida. Uma das mais lembradas foi a comparação entre Náutico e Boston River, adversário do Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores.

“Eu acho que mensurar a dificuldade de cada jogo pela divisão do adversário talvez não seja o certo. O time de uma Série D ou C joga a vida contra o grande. Eu garanto para você que o Náutico é melhor que o Boston River. E o Boston River está na Libertadores. Então não vai por essa de divisão. Não tem mais ninguém bobo. Não que isso mude nossa incapacidade de ter feito o que precisássemos nesses jogos”, disse Carpini após derrota no primeiro Ba-Vi das finais do Campeonato Baiano.

Momento atual

Praticamente inquestionável em outrora, Thiago Carpini hoje já não vive uma lua de mel com os rubro-negros. Com uma sequência de apenas duas vitórias em 16 jogos, o treinador do Vitória passou a ser mais cobrado e até sua demissão já começou a ser pedida por parte dos torcedores.

Carpini, no entanto, entende que o coletivo de sua equipe é bem trabalhado. Apesar de enfatizar muitas vezes sob a necessidade de "dividir responsabilidades", o técnico do Leão novamente mostrou seu incômodo com os erros individuais dos atletas.

"Hoje eu vejo, pelos últimos jogos e quantidade de erros grandes, tanto defensivo quanto ofensivo. Enfatizaria se tivesse mais tempo tentar melhorar o atleta, mais trabalho individual que coletivo. Coletivamente equipe organizada, comportamentos bem definidos. Ficaria incomodado se fosse uma equipe improdutiva, mas chegamos no terço final, finalizamos, até esse ponto de produzir a gente consegue, daí em diante a gente precisa melhorar individualmente, cada um fazer essa autocrítica", avaliou Carpini após o empate com o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana.

Pressionado como nunca esteve antes, o Vitória de Thiago Carpini busca virar a chave contra o Vasco da Gama. Pela 8ª rodada do Brasileirão Série A, as equipes duelam neste sábado (10), às 18h30, novamente no Barradão.