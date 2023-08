Pia Sundhage deixa o comando da Seleção Brasileira feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira, 30, a saída da treinadora sueca Pia Sundhage do comando da Seleção Brasileira feminina de futebol. Sua passagem pela equipe teve início em julho de 2019 e ficou desgastada após a eliminação do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Durante seu comando na Seleção Brasileira, Pia trouxe uma abordagem tática refinada, focando na posse de bola, movimentação e construção de jogadas desde o campo defensivo. A CBF expressou sua gratidão pelo trabalho realizado, destacando a importância do legado deixado por Sundhage no cenário esportivo brasileiro.

"Encerramos a partir de hoje o trabalho de Pia com a CBF. Quero agradecer a ela e a todos aqueles que conviveram e fizeram parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Pia trouxe também, nesse período de 2019 até aqui, um trabalho que, para a CBF e para o futebol brasileiro como um todo, foi muito importante. Desejamos a ela, em seus novos desafios, todo o sucesso", declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Com 57 jogos no comando da equipe, somando 34 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, ela deixa sua marca no futebol feminino no Brasil. Um aproveitamento de 67,25% que teve como auge a conquista da Copa América de 2022 de forma invicta e sem sofrer nenhum gol.

A nova comissão técnica que assumirá o comando da Seleção feminina deve ser anunciada nos próximos dias. O principal nome especulado é o de Arthur Elias, atual técnico do Corinthians, e que tem contrato com o clube até o fim de 2023. O foco do novo ciclo será voltado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a próxima edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA.