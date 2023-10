Piloto de Jet Ski baiano vence na Espanha e leva prêmio internacional | A TARDE

O piloto baiano Bruno Jacob já é acostumado com grandes vitórias e têm transformado o Brasil em destaque para o mundo inteiro, principalmente quando se trata de esportes náuticos. Mas, apesar do acúmulo de títulos, como o de múltiplo campeão internacional, campeão sul-americano e vice-campeão mundial, no mês de outubro o vencedor surpreendeu ainda mais. Jacob demonstrou o motivo da Bahia estar sendo amplamente elogiada em novos esportes ao conquistar o primeiro lugar no Noja Motosurf Freeride, realizado na Playa de Ris, Espanha.

Ao subir ao topo do pódio, Bruno deixou para trás mais de 80 competidores de diferentes partes do globo, incluindo desportistas da Espanha, França, Costa do Marfim, Brasil, México, Austrália, Inglaterra e Finlândia, entre outros. Com um total de 82 inscritos, esta edição superou em participação as anteriores, consolidando o Noja Motosurf Series como um evento de renome internacional.

Campeonato inova com formato diferente

O Noja Motosurf Series se destaca por seu formato inovador, que combina competição acirrada com sessões de exibição gratuitas, preservando a essência do esporte. Esta fórmula foi amplamente aclamada nas edições anteriores, tanto pelos pilotos quanto pelo público que se aglomerou na Playa de Ris para testemunhar o espetáculo. Para quem é amante do mar ou das aventuras, acompanhar este campeonato já pode ficar na lista de prioridades.

Um momento marcante do evento foi a batalha dos melhores pilotos, na qual os oito selecionados pelos próprios competidores se enfrentaram em uma disputa emocionante. No final, Bruno Jacob emergiu como o vencedor indiscutível, sendo coroado como o rei desta edição do Noja Motosurf Series.

Com esta vitória, Bruno Jacob não apenas reafirma seu domínio no cenário internacional do motosurf, mas também reforça a bandeira verde e amarela. ‘’Hoje vejo essas mais de 200 conquistas e centenas de troféus, com meus títulos ao redor do planeta, em vários continentes, e sou muito grato. O Brasil está firme em diversos esportes, e é uma honra fazer a minha parte no mar. Mas a luta não para. Jamais devemos achar que alcançamos o máximo. Vou buscar o meu lugar no circuito mundial profissional, sem dúvidas estou realmente no melhor momento da minha carreira '', conclui o atleta.

História de superação e inspiração:

O profissional, porém, não tinha condições para ter um jet ski quando o sonho de criança começou. “Meu pai conseguiu um jet usado para eu começar a treinar, competir'', conta, emocionado. Com toda a superação, Jacob passou, desde jovem, a treinar, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, visando garantir segurança para o futuro da família. “Sempre foi muito, muito duro, sempre com muita disciplina, sempre com muita batalha'', destaca Bruno, ao lembrar do seu início, tendo a família como apoiadora do seu sonho.

Bruno é agora inspiração para diversos brasileiros, já que a área de jet ski teve uma crescente constante de vendas após a pandemia de Covid-19. O Brasil é atualmente o segundo maior consumidor de jet, atrás somente dos EUA. A empresa Boatlux, por exemplo, que atua desde 2012, viu apenas no ano passado um crescimento de 50%.

O ápice da carreira de Bruno ocorreu em 2016, quando ele conquistou um feito impressionante ao conquistar o vice-campeonato mundial de circuito, além de vencer a etapa do Mundial em Salvador, na categoria profissional. Este sucesso foi resultado de anos de dedicação e treinamento intenso, o que o levou a se tornar um dos principais atletas de jet ski do mundo.