Pioneira no MMA, Carmem Casca-Grossa morre aos 52 anos | A TARDE

A ex-paratleta paraense Maria do Carmo Paixão Teixeira, mais conhecida como Carmem Casca-Grossa, faleceu nesta quarta-feira, 20, em decorrência de um câncer no estômago.

Carmem tinha 52 anos, já representou o Pará em diversos campeonatos nacionais e internacionais. Com 7 títulos mundiais, a ex-paratleta foi 18 vezes campeã brasileira de jiu-jítsu.

O corpo da heptacampeã foi velado nesta tarde, em uma igreja no bairro de Guanabara, na Região Metropolitana de Belém.

A carreira como paratleta iniciou em 2018, quando Carmem precisou amputar parte da perna esquerda. Seguindo ainda assim no caminho do esporte, conquistou o cinturão na categoria Absoluto e a medalha de ouro na categoria 70kg, na segunda edição do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Paradesportivo, em 2021.

Se destacando como uma das pioneiras do lado feminino do MMA, Carmem se tornou figura folclórica no estado em que nasceu. Ao ingressar em um novo esporte em 1996, a heptacampeã teve um carreira com sete vitórias e três derrotas, fazendo então que fosse respeitada por todos. Após tudo isso, ela ganhou o apelido de Carmem Casca-Grossa.

Além de promover o esporte com todo seu talento e história de superação, a pioneira do MMA promovia projetos sociais para incentivar jovens a praticar jiu-jítsu.