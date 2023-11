Popó sobre desafiantes amadores: "Eu não luto, eu bato" | A TARDE

O tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, fez uma aparição no programa "Jornal do Almoço" para divulgar sua participação no Jogo das Estrelas, que ocorrerá em Chapecó, no dia 19 de novembro, na Arena Condá.

Durante sua entrevista, o pugilista baiano abordou suas lutas mais recentes e mencionou seus próximos compromissos no mundo do boxe. Popó confirmou que a luta contra Kleber Bambam está definitivamente agendada.

"Pessoas que estão fora da mídia, como é o Bambam, eles fazem de tudo. O Naldo mentiu, mentiu, mentiu, quando atingiu o topo da mentira ele parou e falou que não queria mais lutar. O Bambam já tem seis meses enchendo o meu saco todos os dias, então vou lutar com ele. Lutar não, eu vou bater nele", alfinetou o tetracampeão.

Popó afirmou que é diferente enfrentar um lutador e uma pessoa que apenas quer lutar, não tendo vivência no mundo das lutas.



"Se eu for lutar contra um cara que é lutador, eu luto por respeito a ele. Mas quando eu vou lutar com um que não é lutador e faz um desafio desses, eu não luto, eu bato, é diferente. É o caso do Bambam, então Bambam, você vai cair", disparou o boxeador.

O lutador mencionou os rumores que surgiram sobre uma possível luta com Vitor Belfort e enfrentar José Aldo no futuro.

"O Vitor Belfort não consegue vender, a galera não curte muito ele, principalmente fora do país. O José Aldo não quer, eu já fiz esse desafio. Foi o único lutador aqui no Brasil que em toda a minha carreira eu desafiei, e que seria uma luta boa pra mim e para ele, infelizmente não aceitou. José Aldo, se topar, vem com a fé que eu venho com a 'porrada'", desafiou.