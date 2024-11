Popó volta a aceitar desafio contra Pablo Marçal: "Arrebentar e nocautear"

Popó volta a desafiar Pablo Marçal para duelo. - Foto: Marcelo Kodato | Fight Music Show

Comentarista na transmissão da Netflix do evento Tyson x Paul, o campeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas voltou a inflamar o confronto contra Pablo Marçal. Esse embate já havia sido considerado pelo coach, e com a própria Netflix como "parceira", agora o baiano reafirmou que aceita o desafio.

Na transmissão, Popó disparou: "Aproveitando a audiência da Netflix: Pablo Marçal, você me desafiou de novo nas suas redes sociais. Eu aceito, e se a Netflix topar, a gente faz essa luta dentro da Netflix. Se quiser fazer minha luta, a gente vai estar junto para eu arrebentar e nocautear. Quero ver se você vai ser esse cara todo para aguentar essa porrada".



Leia mais:

>> Mike Tyson mostra fúria no ringue, mas perde para Jake Paul

>> Whindersson Nunes perde luta para indiano por decisão unânime

>> Mike Tyson dá tapa em rosto de Jake Paul durante pesagem

A ideia desse confronto vem desde Junho, quando em um leilão do Instituto Neymar Jr o político arrematou um cinturão doado por Popó, que também estava lá. Ao pegar o cinturão das mãos do pugilista, Marçal surpreendeu a todos no evento, incluindo o host Neymar Jr, e a apresentadora Patrícia Poeta, ao desafiar o boxeador à uma luta, que culminou em uma encarada entre os dois.

Popó aceitou o desafio e voltou a tocar no assunto antes de vencer El Chino, na FMS 5. A previsão é de que o confronto ocorra em dezembro, durante outro evento de lutas, porém a organização não deu nada como certo.

Encarada de Marçal e Popó no Instituto Neymar Jr. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sobre a luta, Marçal comentou: "Eu vou virar um boxeador e vou subir no ringue. Não vou virar as costas igual ao Bambam. Popó, com todo respeito, você é nosso ídolo, mas você vai encontrar um cara muito mais forte do que você está vendo agora. Guarde isso que estou falando, com muito respeito". E em resposta, Popó rebateu: "Prometi dar uma cadeirada em Pablo Marçal. Eu não tenho como me despedir dos ringues sem lutar com um cara que me desafiou. Ele diz que é maratonista, fisiculturista, piloto de helicóptero, ironman... Quando alguém desafia, paga as consequências. E ele vai pagar, com certeza".