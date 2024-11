Whindersson Nunes perde luta para indiano por decisão unânime

A luta aconteceu no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos - Foto: Reprodução | Netflix

O comediante Whindersson Nunes abriu o card principal do aguardado evento de boxe Mike Tyson x Jake Paul com derrota para o indiano Neeraj Goyat na noite dessa sexta-feira, 15. A luta aconteceu no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos.

Apesar de ter sido derrotado por decisão unânime, o youtuber não foi nocauteado. Essa foi a primeira grande luta no boxe profissional do piauiense, que se enquadrou no peso super-médio.

Whindersson foi castigado por Goyat, que é muito mais experiente no boxe, nos dois primeiros rounds. A partir do terceiro, o indiano deu espaço para o brasileiro tentar administrar a luta.

Um dos árbitros chegou a dar vitória para Whindersson no sexto e último round. Porém, no final, Goyat conseguiu sua 19ª vitória no boxe, com quatro derrotas e dois empates.