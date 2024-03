Popó X Bambam: saiba quanto cada um levou em luta de 36 segundos | A TARDE

A luta entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam durou apenas 36 segundos, mas rendeu um valor milionário aos participantes. Na madrugada deste domingo, 25, o tetracampeão mundial de boxe não tomou conhecimento do adversário e nocauteou o campeão da primeira edição do Big Brother Brasil após acertar duas sequências de socos.

De acordo com o colunista Leo Dias, Bambam recebeu R$ 6 milhões por meio dos patrocinadores do evento, enquanto o tetracampeão mundial ficou com R$ 5 milhões. Ao final da luta, o campeão do BBB 1 celebrou o momento.

"Estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson Nunes aguentou bem. Fizemos um show, né?”, disse Bambam.

Sem dar espaço para Bambam de recuperar, Popó não perdeu tempo e venceu após dois knockdowns. A luta entre os dois foi a principal da quarta edição do Fight Music Show, realizado no Vibra São Paulo.

"Há quatro dias fez 24 anos que lutei aqui (na mesma arena). Digo com toda a humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi responsável em toda essa casa estar cheia hoje. O que ele me provocou, ele provocou tipo assim, "quero ver esse Popó derrubar esse cara". Quem tá aqui hoje veio pra ver isso, não só por causa de mim, só tava âncora ali pra derrubar ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências", disse Popó.

O ex-lutador profissional cobrou respeito de Bambam e lembrou que foi provocado por um longo tempo antes da luta. "Você me desrespeitou muito. Você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguém que é do esporte, você está desmerecendo o boxe. Me respeita, respeita a minha família. Deu até as costas pra mim de tão frouxo que você é. Você falou que seu soco é tipo um foguete, mas é tipo o do Elon Musk, deu de ré", respondeu.