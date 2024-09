Porto Seguro recebe atrações do rap durante etapa do circuito de skate

Baiano, o rapper Vandal tem movimentado as as pistas do Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya - Foto: Divulgação

A cidade de Porto Seguro está fervendo com a quarta e penúltima etapa do circuito brasileiro de skate, e não só nas pistas do Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, mas também fora delas. O URB Music Tour, sob o comando do curador musical DJ Tamenpi, tem movimentado o público durante e após a competição.

A festa não para por aí! Esse sábado contará com a presença do DJ Raiz e do rapper Vandal. Já no domingo, acontecerá a Batalha do Complexo e a apresentação da cantora soteropolitana Lívia Nery, que se junta ao grupo instrumental Bagum, de Salvador.

As novas pistas do Complexo de Esporte e Lazer, inauguradas há menos de dois meses, têm recebido elogios dos skatistas. O paulista Ivan Monteiro se destacou na modalidade Street, enquanto o catarinense Kalani Konig brilhou no Park, ambos terminando com as maiores notas e chegando às semifinais.