"Pra vermelho", diz comentarista sobre lance de meia do Bahia em Cano | A TARDE

Em meio a diversas polêmicas na abertura do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada começou gerando repercussão negativa envolvendo um jogador do Bahia. No triunfo diante do Fluminense por 2x1 nesta terça-feira, 17, Caio Alexandre cometeu uma falta em German Cano que, segundo uma especialista, era para cartão vermelho.

Ainda no primeiro tempo, o volante chegou com um carrinho, no campo molhado pela chuva, e saiu delizando até, após acertar a bola, atingir com os dois pés no tornozelo do jogador argentino, que caiu e rolou pelo gramado no momento. Entretanto, após analisar o lance, o juíz João Vitor Gobi advertiu o atletas apenas com um cartão amarelo, o que gerou revolta nos jogadores do Fluminense.

Para a comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, Caio Alexandre assume o risco de lesionar o companheiro de profissão e merecia o cartão vermelho direto. Através das suas redes sociais, a especialista descreveu o lance como "grave".

"A entrada do Caio Alexandre é para expulsão. Jogador vem no carrinho (campo molhado), com velocidade e força alta, atinge o tornozelo do Cano que até entorta. Por mais que toque a bola, ele assume o risco de lesionar o adversário. Na regra é jogo brusco grave e cartão vermelho. Trava da chuteira no tornozelo com contato pleno e força alta. O árbitro entendeu como falta e para amarelo, mas era vermelho" escreveu Renata.

Lance da falta | Foto: Reprodução / Sportv

Porém, após manter Caio Alexandre, o Bahia conseguiu um empate com um golaço do mesmo, que marcou de fora da área, ainda no primeiro tempo.