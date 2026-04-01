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INUSITADO

Prefeito exige Neymar na Copa do Mundo para dar folga a servidores

Gestor vincula ponto facultativo de servidores à presença de Neymar no Mundial

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

01/04/2026 - 20:11 h

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Neymar em treino pela Seleção Brasileira
Neymar em treino pela Seleção Brasileira -

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), fez uma brincadeira ao comentar sobre a possibilidade de ponto facultativo para servidores municipais durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Segundo ele, a decisão dependeria de um fator específico: a presença de Neymar entre os convocados.

A fala ocorreu na terça-feira, 31, quando o gestor foi questionado sobre a liberação do funcionalismo nos dias de partida do Brasil. Em resposta, ele afirmou que só consideraria a ideia caso o atacante estivesse na lista final. “Se convocar o Neymar, aí a gente pensa nisso. Fora isso, não dá não”, disse.

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Ainda em tom descontraído, Abilio Brunini relacionou diretamente as chances de título da seleção à convocação do jogador. “Tem que chamar o Neymar, pelo menos para ter uma chance de ganhar alguma coisa lá”, completou.

Abilio Brunini, prefeito de Cuiabá
Abilio Brunini, prefeito de Cuiabá | Foto: Lucas Figueirdo | CBF

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Enquanto isso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti realizou, nos últimos dias, os dois amistosos finais antes da definição do grupo que disputará o Mundial. O camisa 10 não participou das partidas.

No primeiro compromisso, em 26 de março, o Brasil foi superado pela França por 2 a 1, em duelo realizado em Boston, nos Estados Unidos. Já na terça-feira, a seleção reagiu e venceu a Croácia por 3 a 1, em Orlando.

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