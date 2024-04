Prefeitura investe mais de R$160 mi em nova Arena Multiuso | A TARDE

Uma nova Arena Multiuso será inaugurada em Salvador. Desde a demolição do Balbininho, em 2010, a cidade de Salvador não conta com um equipamento que possa atender as demais modalides na capital baiana. A assinatura da ordem de seviço aconteceu na manhã desta segunda-feira, 1º, no Parque dos Ventos, que fica ao lado do Centro de Convenções.

Com investimento avaliado em R$163 milhões, o espaço terá capacidade para abrigar mais de 12 mil espectadores e vai devolver a Salvador a condição de atrair grandes eventos. O nome do novo equipamento passará a se chamar Arena Esportiva Salvador Governador Antônio Balbino e deve ser entregue até 2026.

"Era um equipamento que faltava em nossa cidade. Desde a demolição, em 2010, Salvador deixou de ter uma grande arena esportiva que pudesse realizar competições regionais, nacionais e internacionais. Perdemos muito em competitividade para outras praças e estamos resgatando isso hoje", disse Bruno Reis.

A localização foi escolhida estrategicamente: a Arena Esportiva ficará ladeada pela Arena Daniela Mercury e pelo Parque dos Ventos, ambos para eventos a céu aberto, e pelo Centro de Convenções, para encontros corporativos e feiras.

O equipamento versátil terá a possibilidade de receber espetáculos musicais, teatrais e competições esportivas de alto nível, sendo projetado para entretenimento, a fim de entregar eficiência operacional e uma boa experiência para os espectadores, atletas e demais públicos.

Titular da Secretaria de Infraestrutura, Luiz Carlos a Prefeitura ouviu diversos atores do setor no país antes de construir o projeto, e a recomendação foi que a arena fosse multiuso.

"Vamos devolver Salvador ao mapa dos eventos internacionais. Com isso a gente gera mais empregos, fortalece a economia, faz com que as pessoas de nossa cidade tenham mais oportunidades para viver numa cidade cada dia melhor, mais agradável e com uma infraestrutura que dá inveja a outras capitais”, reforçou a titular da pasta.

Localizada na Avenida Octávio Mangabeira, a Arena Esportiva oferecerá acesso de veículos, sem a necessidade de criar ou alterar os sistemas viários já existentes. Haverá dois bolsões de estacionamento localizados ao norte e ao sul da arena, totalizando 1,1 mil vagas.

O projeto econômico da Arena Esportiva foi desenvolvido pela SalvadorPar, empresa de capital misto da administração municipal. A administração do equipamento será feita nos mesmos moldes do Centro de Convenções, com a concessão à iniciativa privada, que vai equipar e operar o espaço.