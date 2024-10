Premier Fight Championship reúne 500 atletas em Salvador neste domingo

Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA realiza competição em Cajazeiras - Foto: Divulgação

A Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA (FBJJMMA) realizará, neste domingo, 13, o Premier Fight Championship, competição que movimentará o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. O evento, que abrange atletas de todas as categorias, desde o pré-mirim até o master, com idades entre 4 e 55 anos, será uma importante etapa válida para o ranking de 2024 da federação.

Com a participação de aproximadamente 500 competidores, a disputa reunirá representantes de 23 municípios, abrangendo a capital baiana, a região metropolitana e diversas cidades do interior do estado. O torneio promete ser um ponto alto para os atletas, que enxergam na competição uma oportunidade de se destacarem no cenário estadual e acumularem pontos decisivos para a classificação no ranking anual.

As lutas começarão a partir das 9h e se estenderão até as 17h, oferecendo um dia repleto de confrontos emocionantes para os amantes das artes marciais. O evento conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) e do Governo do Estado da Bahia, reforçando o incentivo ao esporte em diversas regiões.

Para os interessados em participar, as inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente no site oficial da FBJJMMA.