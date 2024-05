Presente no FazAtleta, medalhista de prata afirma: "Sonho de infância" | A TARDE

Em ano de Olimpíadas, os atletas brasileiros estão fazendo bonito e conquistando pódios nas competições disputadas. Nesta semana, o paulista "naturalizado" baiano, Fausto Gonçalves, garantiu a medalha de prata no Campeonato Pan-americano de Mountain Bike Cross Country Olímpico, que ocorreu em Midway, Utah, Estados Unidos.

Aos 40 anos, Fausto, que mora em Barreiras, oeste da Bahia, já é competidor da categoria Master B1, tendo conquistado títulos dentro do estado e sempre presente no top5 do Brasil, além das participações em Mundiais.

Sobre a sua campanha nas provas internacionais, o paulista demonstrou estar contente pelas posições conquistadas. Apesar disso, garantiu que, dentro deste esporte, os brasileiros ainda estão no início da caminhada para conquistas maiores.

“Em todos esses campeonatos eu conquistei o top20, uma boa posição para um brasileiro na disputa. Este esporte é majoritariamente dominado pelos europeus, então para nós, latinos, ainda é um início”, comentou.

Após a conquista da medalha de prata no Pan-Americano, que ocorreu no dia 8 de maio, Fausto relembrou toda a caminhada de desafios e preparação até chegar no tão sonhado pódio. Segundo o atleta, os treinos iniciaram ainda no ano passado, e que, nesta edição, ele chegou com muita vontade de vencer, apesar do frio esperado que atinge a região onde ocorreu a corrida.

“Esse Pan-Americano, em especial, eu já venho me preparando há um tempo. É o meu terceiro campeonato. 2018 eu me preparei muito, mas acabei tendo um problema mecânico logo na largada e o sonho acabou alí. No ano passado, que foi no Brasil, eu tive uma acidente e acabei finalizando em oitavo”, disse o atleta, que seguiu relembrando: “Essa edição eu fui com muita vontade de vencer, me preparei, sabia que ia ser difícil, que ia ser frio e por isso comecei a preparação ainda no ano passado, em 2023”.

Entretanto, agora com a medalha em mãos e o sucesso alcançado, Fausto comenta sobre o sentimento de voltar para casa tendo realizado um sonho de criança. Ainda sobre a prova, o ciclista aprovou a atuação, só ficando atrás de um atleta local, que está ambientando com as condições climáticas da região.

“Essa medalha é uma grande conquista, um sonho de criança ter uma medalha fora do país e é muito significativo. Como eu disse, é uma coisa que eu venho buscando há anos, por isso a preparação foi bem feita. Eu sabia que ia ser difícil por causa do frio, o atleta que chegou na minha frente é local, que está mais adaptado às condições, então eu consegui me sair bem", opinou.

Fausto Gonçalves no pódio do Pan-americano de Mountain Bike | Foto: Arquivo pessoal

Para finalizar, acolhido pela Bahia, o medalhista de prata agradeceu os incentivos e patrocínios, em específico ao Governo do Estado da Bahia, através do programa Faz Atleta, que colaborou para que este sonho fosse realizado.

“Eu fiquei bastante contente de poder representar o Brasil, representar o estado da Bahia. Em especial, eu gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, o Dantas Bikes, de Barreiras, o Governo do Estado da Bahia, através do programa Faz Atleta, e vários outros apoiadores e amigos que torcem por mim”, finalizou Fausto.

