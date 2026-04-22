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Presidente da Ferrari tem fortuna quase 2x maior que a de John Textor

O empresário ítalo-americano John Elkann estaria interessado em comprar o Botafogo

Marina Branco
Por

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Presidente da Ferrari na Juventus
Presidente da Ferrari na Juventus -

O mundo botafoguense se movimentou com a especulação de interesse do presidente da Ferrari, o empresário ítalo-americano John Elkann, em comprar o clube. Caso se concretize, as perspectivas são amplas para o Botafogo, uma vez que o novo dono teria uma fortuna quase duas vezes maior que a de John Textor, atual detentor da SAF.

Aos 50 anos, Elkann é o comandante do grupo Exor e da Stellantis, conglomerado que reúne marcas globais como Fiat, Jeep, Ferrari, Alfa Romeo, Citroën e Peugeot.

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De acordo com levantamento mais recente da revista Forbes, o patrimônio de Elkann está estimado em cerca de US$ 2,5 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 12,5 bilhões.

O valor é consideravelmente superior ao de John Textor, cuja fortuna gira em torno de R$ 7,6 bilhões, uma diferença de cerca de R$ 4,9 bilhões entre os dois empresários.

Venda de clubes do Eagle

A movimentação começou a acontecer após o próprio Textor anunciar, por meio de publicação no jornal Financial Times, a intenção de vender clubes do grupo Eagle.

Atualmente, o empresário norte-americano é proprietário do Botafogo, do RWDM Brussels, na Bélgica, e também detém participação no Lyon, clube de Endrick na França, todos incluídos no anúncio de venda.

No material divulgado, o Botafogo foi descrito como "um dos clubes mais históricos do Brasil", reforçando o peso da possível negociação no mercado internacional.

Apesar da repercussão, até o momento não há registro de propostas formais pelos ativos administrados pela Cork Gully, empresa responsável pela gestão do grupo Eagle.

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Botafogo Ferrari SAF

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