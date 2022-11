Presidente do Alagoinhas se empolga com proposta da CBF para Nordestão

Bicampeão baiano, o Atlético de Alagoinhas saiu satisfeito depois do encontro realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, onde foram discutidas mudanças estruturais para a disputa da Copa do Nordeste a partir de 2023.

“A associação do Nordeste teve o novo marco na CBF, através do seu corpo técnico, em conjunto com o seu presidente Ednaldo Rodrigues, apresentou uma proposta de fortalecimento em termos de patrocínio e recurso para os clubes da associação. Todos nós saímos felizes da CBF”, contou Albino Leite, presidente do Carcará, ao Portal A TARDE.

A proposta elaborada pela CBF foi aprovada por unanimidade pelos clubes presentes ao encontro, deixando o mandatário do time baiano animado para passos futuros.

“O que eu tenho a falar, como representante de Alagoinhas é que a associação do Nordeste sai muito forte em parceria com a CBF. Mais uma vez o nosso presidente Ednaldo Rodrigues, um nordestino, veio e mostrou que para o Brasil e para o esporte que temos muitas coisas que vamos avançar com a sua presidência no comando da CBF”, continuou.

Após a reunião com os clubes, o próximo passo da Liga do Nordeste é a eleição para escolher o novo presidente para os anos seguintes, já que Alexi Portela anunciou a sua renúncia depois do primeiro encontro realizado na sede da CBF, onde os clubes se mostraram descontentes com o rumo que estava sendo tomado pela associação.