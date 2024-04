Presidente do Atlético desabafa sobre permanência na elite: "Foi Deus" | A TARDE

Após o bicampeonato baiano em 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinhas escapou do rebaixamento no Campeonato Baiano nesta temporada no apagar das luzes. Na última rodada, contra o Barcelona de Ilhéus, João Carlos marcou o gol que livrou o Carcará aos 47 do segundo tempo.

Albino Leite, presidente do Atlético, conversou com o Portal A TARDE e ressaltou a força do Carcará, que mesmo com muitas dificuldades se manteve na elite do futebol baiano e busca um parceiro para assumir a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube.

“Ali foi Deus e nossos atletas, muita dificuldade. O time passa por muita dificuldade, mas eu sempre disse que o Carcará ressurge das cinzas, porque nós somos verdadeiros e lutamos com um objetivo. Graças a Deus conseguimos manter e vamos buscar uma parceria”, disse o dirigente na cerimônia de premiação do Campeonato Baiano.

“Tivemos duas conversas importantes e vamos ver se as coisas se concluem para o caminho de uma SAF. Eu estou incansavelmente buscando isso, porque o Atlético hoje tem suas dificuldades, mas é um time de paixão, de amor. Eu tenho certeza que aquele que venha fazer a SAF vai se orgulhar, porque nós temos torcida, e quando você tem torcida com amor e paixão envolvida, você consegue tudo”, completou Albino.

Sem calendário nacional nesta temporada e também em 2025, o Atlético de Alagoinhas só volta a jogar profissionalmente no Campeonato Baiano do ano que vem.