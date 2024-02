Presidente do COI planeja 'Olimpíadas de Games' até no máximo 2026 | A TARDE

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, revelou em entrevista ao jornal chinês Xinhua, que planeja realizar uma Olimpíada de Esports em breve. "Acredito que poderíamos ter a primeira edição dos Jogos Olímpicos de E-sports em 2025 ou, no mais tardar, 2026", afirmou o mandatário, que se encontra em Gangneung, na Coreia do Sul.

De acordo com o portal "Inside The Games", o Japão, conhecido como a terra da tecnologia, lidera como possível país-sede do evento, que ainda está em fase de estudo, mas com ideias bem encaminhadas.

É importante destacar que o COI já vinha se aproximando dos jogos eletrônicos desde 2023, quando realizou a Semana dos Esports Olímpicos em Singapura. O evento incluiu diversos jogos simuladores, como FIFA e Fórmula 1, UFC, entre outros que envolvem atividades físicas e esportes. Jogos de tiro, como Counter-Strike, Fortnite e Call of Duty, foram excluídos dos Jogos Olímpicos, segundo o head de esportes virtuais e games da entidade, Vincent Pereira.