Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECLAMAÇÃO

Presidente do Fluminense reclama de arbitragem e cita lance do Bahia

Mattheus Montenegro formalizou uma reclamação à CBF pelo gol anulado do Fluminense contra o Coritiba

Marina Branco

Por Marina Branco

06/04/2026 - 19:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense -

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, formalizou uma reclamação à Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira, 6, após o gol anulado do Tricolor na partida contra o Coritiba.

Para o dirigente, não houve infração no lance, fazendo com que o Fluminense tenha sido injustiçado. No contexto, Mattheus relacionou o episódio com o jogo entre Bahia e Palmeiras, também recheado de polêmicas com a arbitragem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

De onde vem a palavra "torcedor" e por que ela representa as mulheres
Bahia, campeões inéditos e tabus: os campeões estaduais de 2026
Seleção Sub-16 é campeã de torneio com representantes da dupla BaVi

De acordo com Montenegro, o entendimento do clube é de que a jogada que terminou em gol do Fluminense não teve falta do atacante Castillo. Na avaliação, houve apenas disputa normal dentro da área, sem interferência irregular no lance que resultou na finalização de Serna.

"A reclamação é muito clara. Para a gente, não houve falta. A bola sequer desvia nos jogadores que estavam na disputa inicial e sobra para outro atleta concluir a jogada", afirmou.

Comparação com Bahia x Palmeiras

O dirigente destacou que a principal insatisfação não está apenas na anulação do gol, mas na diferença de interpretação em lances semelhantes na mesma rodada. Como exemplo, citou o segundo gol do Palmeiras diante do Bahia, validado mesmo após reclamações de falta sobre o zagueiro David Duarte.

"O problema maior é a falta de critério. São lances muito parecidos que acabam sendo analisados de formas diferentes. Isso impacta diretamente a competição", disse.

Montenegro ressaltou que decisões desse tipo podem alterar o cenário da tabela, especialmente em um campeonato equilibrado. Segundo ele, o Fluminense entrou na rodada próximo do líder, justamente o Palmeiras, que teria sido beneficiado contra o Bahia, e terminou mais distante após os resultados influenciados por lances controversos.

"A gente monta elenco para disputar na parte de cima. Sai da rodada mais longe por conta de situações assim. Isso não tem relação com o adversário, mas com a condução dos lances", completou.

Ofício e reunião com a arbitragem

O clube já protocolou um ofício junto à comissão de arbitragem da CBF e deve apresentar seus argumentos em reunião com o presidente do setor, Rodrigo Cintra. Montenegro afirmou que não questiona a integridade dos profissionais, mas cobra maior uniformidade nas decisões.

"A comissão vem fazendo um trabalho sério, mas é um processo longo. O problema é que o campeonato acontece toda semana, e os erros continuam impactando os jogos", concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem EC Bahia Fluminense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x