Presidente do Fluminense reclama de arbitragem e cita lance do Bahia

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense - Foto: FFC

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, formalizou uma reclamação à Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira, 6, após o gol anulado do Tricolor na partida contra o Coritiba.

Para o dirigente, não houve infração no lance, fazendo com que o Fluminense tenha sido injustiçado. No contexto, Mattheus relacionou o episódio com o jogo entre Bahia e Palmeiras, também recheado de polêmicas com a arbitragem.

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De acordo com Montenegro, o entendimento do clube é de que a jogada que terminou em gol do Fluminense não teve falta do atacante Castillo. Na avaliação, houve apenas disputa normal dentro da área, sem interferência irregular no lance que resultou na finalização de Serna.

"A reclamação é muito clara. Para a gente, não houve falta. A bola sequer desvia nos jogadores que estavam na disputa inicial e sobra para outro atleta concluir a jogada", afirmou.

Comparação com Bahia x Palmeiras

O dirigente destacou que a principal insatisfação não está apenas na anulação do gol, mas na diferença de interpretação em lances semelhantes na mesma rodada. Como exemplo, citou o segundo gol do Palmeiras diante do Bahia, validado mesmo após reclamações de falta sobre o zagueiro David Duarte.

"O problema maior é a falta de critério. São lances muito parecidos que acabam sendo analisados de formas diferentes. Isso impacta diretamente a competição", disse.

Montenegro ressaltou que decisões desse tipo podem alterar o cenário da tabela, especialmente em um campeonato equilibrado. Segundo ele, o Fluminense entrou na rodada próximo do líder, justamente o Palmeiras, que teria sido beneficiado contra o Bahia, e terminou mais distante após os resultados influenciados por lances controversos.

"A gente monta elenco para disputar na parte de cima. Sai da rodada mais longe por conta de situações assim. Isso não tem relação com o adversário, mas com a condução dos lances", completou.

Ofício e reunião com a arbitragem

O clube já protocolou um ofício junto à comissão de arbitragem da CBF e deve apresentar seus argumentos em reunião com o presidente do setor, Rodrigo Cintra. Montenegro afirmou que não questiona a integridade dos profissionais, mas cobra maior uniformidade nas decisões.

"A comissão vem fazendo um trabalho sério, mas é um processo longo. O problema é que o campeonato acontece toda semana, e os erros continuam impactando os jogos", concluiu.