Presidente do Vasco registra ocorrência por ameaça de morte

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, realizou um registro de ocorrência na delegacia por ameaça de morte. O crime aconteceu na véspera do clássico contra o Flamengo, quando o Vasco perdeu pelo placar de 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Na manifestação criminosa, supostos torcedores colocaram uma coroa de flores com a frase "ou ganha ou morre". O objeto foi colocado no portão de acesso do condomínio onde o dirigente mora, no Rio de Janeiro.

Em nota, o clube associativo do Vasco afirmou que "seu departamento jurídico está tomando as providências cabíveis junto às autoridades policiais para que os criminosos sejam devidamente identificados e punidos na forma da Lei".

Após a goleada sofrida pelo Flamengo, membros de torcidas organizadas do Vasco atacaram o São Januário com bombas, garrafas de vidro e pedradas.

Em crise na temporada, o Vasco ocupa a 19ª colocação na tabela de classificação do Cameponato brasileiro. O mandato de Salgado se encerra no fim de 2023 e o dirigente ainda não confirmou candidatura para as próximas eleições.