Preto Casagrande relembra briga com Edmundo: "Nunca matei ninguém"

O ex-jogador Preto Casagrande falou sobre uma briga que teve com o também ex-atleta e hoje comentarista Edmundo. Na ocasião, ele estava jogando no Vitória e discutiu com o 'animal' numa partida diante do Vasco, no Barradão.

Casagrande relatou que Edmundo falou mal da estrutura do Vitória e reclamou das entradas que estava recebendo dentro de campo. Como resposta, o ex-volante rubro-negro falou sobre um acontecimento trágico na vida do ex-jogador.

"Eu e Edmundo, jogamos umas oito vezes juntos. É um cara que até hoje, poucos que eu tive isso de passar por mim na rua depois de anos e virar a cara. Em 97, eu tinha acabado de vir do Vasco. Nós jogamos no Barradão, Vasco e Vitória. Eu marcava ele, ele era atacante, eu volante, na época. Dei duas chegadas nele e ele 'você foi mandado embora do Vasco e está comendo rato aí no Vitória", disse Preto.

"O Vitória na época não era um time ainda com estrutura. Esculhambou o Vitória, me xingou de tudo que é nome. Eu respirei e na próxima dei de novo e falei 'estou comendo mal, mas nunca matei ninguém'. Acabei com ele, o cara não jogou mais nada. Acabei fazendo um gol de falta e tomei conta", completou a história.

A história relatada por Preto Casagrande aconteceu em 1995. Edmundo se envolveu em um acidente de trânsito que matou três pessoas e deixou outras três feridas. Em 1999, o ex-jogador foi condenado à pena de quatro anos e meio de prisão.

Pelo acidente, Edmundo chegou a ser preso duas vezes, após a decisão judicial e em junho de 2011. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a prescrição dos crimes que levaram à condenação do ex-jogador.