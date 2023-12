Preto critica Grupo City e admite luta "difícil" do Bahia contra o Z-4 | A TARDE

Preto Casagrande foi um dos grande meio-campistas que vestiu a camisa do Bahia, e foi acostumado a grandes jogos e decisões pelo Esquadrão. Hoje, ele fica na torcida para a permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, mas, para isso, precisa vencer o Atlético-MG nesta quarta-feira, 6.

Em conversa com a reportagem do Portal MASSA!, o ídolo do Bahia admitiu que acha a situação do time "difícil", muito por conta do futebol jogado pelo Galo, o melhor do Brasil no momento para ele. Além do triunfo, o Esquadrão precisa torcer para um dos concorrentes pela mesma briga não vencerem, Vasco e Santos.

"Dos três times que estão na briga, o Bahia é o que precisa do resultado mais difícil, vencer o Atlético que para mim hoje joga o melhor futebol do Brasil. Se tratando de Bahia na Fonte Nova, historicamente tem resultados que surpreenderam em algumas situações, mas confesso que eu acho a situação do Bahia a mais complicada entre os três que disputam", admitiu Preto, que ainda comentou sobre o fato do próprio time não estar apresentando um desempenho convincente nas últimas partidas.

"Temos que ter fé e acreditar, mas sabedores de que tudo que foi feito no ano, tudo que tem se apresentado nos últimos jogos. Isso nos deixa bastante perturbados ou assustados com aquilo que pode acontecer", disse.

Questionado sobre o trabalho de Rogério Ceni, o ex-jogador criticou a postura após a derrota para o São Paulo, quando o técnico do Bahia cobrou parte dos jogadores ainda na beira do gramado. No entanto, Preto entende que Ceni não é o principal culpado pelo mau desempenho da equipe.

"Ele expôs os jogadores, deu esporro lá no gramado na frente todo mundo, o que certamente não faz bem para o ambiente do clube. Agora, é claro que o Rogério não tem culpa sozinho, ele não é o principal culpado. Parcela de culpa maior é de quem contratou os jogadores, que foi o Grupo City. Os próprios jogadores não conseguem resolver a situação dentro de campo, que eu acho, inclusive, que são os maiores responsáveis, então não dá pra culpar um ou outro", explicou Preto.

Ainda de acordo com Preto, o Grupo City cometeu muitos erros na montagem do elenco tricolor. Segundo ele, foram contratados muitos jogadores "apostas", ou seja, atletas inexperientes e que "não têm grandes temporadas no currículo". Ele ainda mencionou que apenas dois atletas que "se salvam" no elenco.

"Acho que é uma série de fatores que fazem com que o Bahia esteja nessa situação. O City errou quando fez muita aposta, trouxe jogadores que não têm no currículo grandes temporadas tirando o Gilberto, talvez, os outros, nenhum deles, nenhum deles tem grandes temporadas, nem aqui no Brasil, nem fora. Aí você exclui talvez o Cauly e o Acevedo, que foram boas surpresas, mas, de restante, você não consegue salvar ninguém na temporada, então é muito erro pra você constituir um time competitivo", lamentou.

Preto foi o autor de um dos gols do Bahia na final da Copa do Nordeste de 2001 | Foto: Reprodução/ Youtube

Bicampeão do Nordeste pelo Bahia, Preto Casagrande também venceu o Baianão e fez parte do time que ficou em 8º lugar no Campeonato Brasileiro de 2001, última campanha relevante do clube na Série A. Atualmente, o ex-meia comanda o 'Canal do Black' no YouTube, onde analisa futebol e faz lives. Pelo Tricolor, ainda foi premiado com a 'Bola de Prata', quando a revista Placar formava uma seleção dos melhores jogadores do Brasileirão.