Profissionais de saúde dão dicas para a prática esportiva

A prática esportiva é uma das atividades mais saudáveis que podemos incorporar em nossas vidas e o Grupo A TARDE organiza, até o fim deste ano, três grandes eventos que não só incentivam o esporte, como fomentam o turismo esportivo: Giro A TARDE, A TARDE Run e Travessia Mar Grande-Salvador.

Para quem não é atleta profissional, melhorar a performance em determinado esporte pode ser mais fácil do que se imagina, mas é importante estar sempre atento às orientações dos profissionais de saúde para que a atividade física não se torne prejudicial.

Cardiologistas, fisioterapeutas, ortopedistas e nutricionistas têm papéis essenciais na otimização do desempenho esportivo e na manutenção da saúde a longo prazo. Por isso, o Portal A TARDE traz dicas para que o atleta amador possa melhorar a performance esportiva sem deixar de lado os cuidados com o corpo.



Rebeca Reis é cardiologista e ressaltou que qualquer atividade é melhor que nenhuma. Ela reforça que a prática regular de exercícios físicos reduz em até 20% a mortalidade cardiovascular e por alguns tipos de cânceres.

“A atividade física atua em vários fatores de risco cardiovasculares: redução dos triglicerídeos e elevação do HDL (conhecido como bom colesterol), redução da glicemia, redução da cintura abdominal, do índice de massa corpórea (IMC) e de fatores pró-inflamatórios que causam danos cardiovasculares e no músculo cardíaco. Além disso, é sabido que o músculo cardíaco de um paciente bem condicionado fisicamente se recupera muito mais rápido de uma infarto do que o de um indivíduo sedentário”, explicou Rebeca.

Rebeca Reis, cardiologista | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

A profissional também recomendou, pelo menos, 150 minutos de prática de atividade física moderada na semana ou 75 minutos de alta intensidade, mas alertou que cada paciente é um caso específico e orientou que é importante fazer uma avaliação com um cardiologista.

“Para os indivíduos que não têm tempo de realizar uma atividade física programada, temos as evidências que demonstram que o fato de realizar atividades físicas mais intensas do cotidiano, por poucos minutos no dia, pode trazer ganhos à saúde: preferir escadas a elevador, estacionar o carro mais afastado do trabalho e realizar algumas atividades domésticas, por exemplo. É aconselhável fazer uma avaliação clínica com um Cardiologista, que determinará a necessidade ou não de realização de exames diagnósticos antes de iniciar o exercício”, complementou a médica.

Já o fisioterapeuta Raniery Alves alerta para a possibilidade de lesões que o atleta que não se prepara pode sofrer durante a prática esportiva de fim de semana. Para ele, é importante fazer todo o acompanhamento e avaliar as principais deficiências que esse atleta pode ter e que podem impactar durante a atividade.

“É quase impossível a pessoa que pratica esporte em algum momento ali do esporte, em algum momento do treino e até mesmo durante a prova não sofrer algum tipo de lesão. Então a fisioterapia esportiva, junto com outros profissionais de saúde, tem a função de preparar esse atleta para evitar as lesões”, disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Raniery Alves, fisioterapeuta | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

“É importante avaliar as fraquezas musculares específicas por meio de testes, medidas quantitativas e qualitativas, análise de encurtamentos musculares, algum movimento que esse atleta possa vir a fazer de forma errada. Então, a gente tem a capacidade de corrigir esse atleta, de dar dicas, controlar a carga de treinamento juntamente com outros profissionais de saúde, diminuir aquela demanda excessiva e equilibrar o treinamento para que ele chegue bem na prova”, completou Raniery Alves.

Quem deu outra dica importante foi o ortopedista Marcelo Midlej, que pediu atenção aos sinais que o corpo dá durante a atividade física. Para ele, a preferência precisa ser por um treino mais moderado, em vez de querer compensar o tempo perdido.

“Respeite os limites do seu corpo. Qualquer sinal de dor muscular, fadiga, deve ser levado em consideração, a prática deve ser interrompida, ou pelo menos mantida em observação e com ritmo diminuído. O ideal também é usar roupas e calçados adequados para cada prática esportiva, isso ajuda a evitar lesões”, afirmou o ortopedista.

Marcelo Midlej, ortopedista | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

“É importante se exercitar ao longo da semana e fazer atividades de rotina: quando puder, caminhar um pouquinho, evitar pegar o carro, ir de escadas ao invés de elevador. Curtos trajetos podem ser feitos a pé, isso ajuda no condicionamento físico”, completou Marcelo Midlej.

Por fim, os cuidados com a alimentação não poderiam ficar de fora. O Portal A TARDE conversou com o nutricionista Daniel Cady, que enfatizou a importância da hidratação, principalmente no período que antecede à realização da atividade.

“Uma das coisas mais negligenciadas pelos atletas é a gestão de água. A falta de água é mais grave do que a falta de comida, então é importante que a hidratação seja feita, já com a prévia de 48 horas. Para estar bem hidratado na hora e no dia da prova, você tem que estar já bebendo água de forma adequada desde o dia anterior, 48 horas antes seria o ideal para o corpo estar bem hidratado naquele momento”, contou Daniel.

O nutricionista também revelou um cálculo que pode servir como base na hora de definir qual a quantidade de água correta que deve ser consumida. O competidor deve multiplicar o peso dele pela quantidade de quilômetros que irá percorrer.

“Por exemplo, se eu tenho 70 quilos, 70x40 dá 2.800. Então, o atleta vai precisar consumir no dia 2 litros e 800 ml. Isso é uma estimativa, não é para tomar tudo de vez. Vai dividir isso em tomadas de 300 ml. A água de coco também é uma ótima estratégia junto com água normal, porque a água de coco tem muito potássio, mais até do que a banana”, exemplificou o nutricionista.

Além disso, o profissional ressaltou que não se deve inovar na alimentação. Ou seja, evitar ingerir alimentos que o atleta não está acostumado a comer. O momento de experimentar é durante a preparação, não nas vésperas da prova.

Daniel Cady, nutricionista | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

“Não vai inventar de comer uma coisa na véspera ou no dia da prova, que você nunca comeu na sua vida, porque ouviu dizer que faz bem. Tem que testar isso durante a época de treino. A outra coisa é evitar leite e derivados porque podem causar flatulência, gases, cólica, algum tipo de transtorno gastrintestinal. A pessoa tem que estar confortável durante a prática”, concluiu o profissional.

O apoio de profissionais da saúde é de extrema importância na jornada. Lembre-se sempre de consultar os mais adequados para orientação personalizada. Com a orientação ideal, você estará no caminho certo para alcançar suas metas esportivas de maneira segura e saudável.

Percurso do Giro A TARDE | Foto: Editoria de arte | A TARDE