Projeto social é lançado com presença de medalhista Olímpico | A TARDE

Na tarde desta terça-feira, 14, o projeto ‘De Peito Aberto’ realizou o lançamento oficial do Projeto Salvador Esporte e Cidadania, no Colégio Estadual Evaristo da Veiga. Durante a realização do evento, os alunos da escola tiveram a oportunidade de ver e ouvir o ex-nadador Edvaldo Valério, ‘o Bala’, medalhista olímpico de bronze nas Olimpíadas de Sidney, em 2000, e ganharam um kit de futsal com fardamentos para a realização das atividades, incluindo chuteira.

O diretor fundador da ‘De Peito Aberto’, Hagmar Madeira, esteve presente na ação e falou com exclusividade ao Portal A TARDE sobre a ação. “O Projeto Salvador Esporte e Cidadania é uma nova fase, a gente começa a fazer ele em parceria com a Rede Mater Dei e a gente consegue adotar 50 crianças que vão fazer esportes, com metodologia própria, uniforme e equipamento esportivo dentro da escola”.

Hagmar também falou sobre como foi o processo para definir o Colégio Evaristo da Veiga como parte do projeto: "A gente estava em busca de uma escola para a gente colocar o projeto. E aí veio a diretora Ana, uma diretora muito convidativa. A gente viu o propósito dela, o brilho nos olhos, e isso trouxe com que o projeto fosse aqui. Além da estrutura da escola, obviamente, o brilho nos olhos da diretora. Isso fez toda a diferença”.

Soteropolitano e campeão olímpico, Edvaldo Valério, ‘o Bala’, serviu como modelo para os alunos do Evaristo da Veiga na tarde desta terça-feira, 14. O ex-nadador ingressou no esporte através de um projeto social e aproveitou o momento para incentivar os estudantes: “O esporte me proporcionou a possibilidade de colocar meu nome na história da natação, me tornando o único nadador negro do Brasil a ganhar uma medalha olímpica. Eles estão tendo uma oportunidade única e que eles precisarão agir com sabedoria para aproveitar da melhor forma possível ”.



“A minha história é muito similar à de tantos jovens que estão aqui hoje, então por isso que eu acho que é importante eu estar trazendo o meu relato para que eles enxerguem com verdade a possibilidade que talvez eles não tivessem se não pudessem ouvir o relato da minha trajetória esportiva. Então é extremamente importante a gente ter referência e espero ter contribuído para que eles possam sonhar mais um sonho realmente palpável”, declarou Edvaldo.

