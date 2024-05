Vini Jr. é o único brasileiro com mais de 20 gols na Europa | A TARDE

Destaque brasileiro no mundo da bola, o atacante Vinícius Júnior acabou de celebrar mais um título do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. Nos braços da torcida, o atleta está em uma lista repleta de craques, que já balançaram as redes mais de 20 vezes nesta temporada.

Em 41 partidas disputadas até o momento, o atacante brasileiro balançou as redes pelo Real Madrid em 21 oportunidades, contabilizando todas as competições, ele deu 10 assistências.

>> Presidente de La Liga confirma transferência de Mbappé ao Real Madrid

Na final da Liga dos Campeões, Vini Jr. é a principal esperança do Real Madrid para a conquista do 15º título. Na competição continental, o jogador tem nove jogos, cinco gols e quatro assistências.

Entre atletas que disputam a mesma liga, Vini Jr. perde apenas para Robert Lewandowski, do Barcelona, que tem 24 gols, e Jude Bellingham, do Real Madrid. O astro inglês balançou as redes em 22 oportunidades.

O destaque da Europa no quesito ficou para Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Harry Kane, do Bayern de Munique. Eles marcaram 44 gols e lideram a lista de artilheiros. Erling Haaland, do Manchester City, tem 36 gols na temporada e também aparece entre os mais goleadores.

Publicações relacionadas