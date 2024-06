Promessa do judô vai representar a Bahia no Brasileiro Sub-13

Henrique Silva, promessa baiana do judô - Foto: Divulgação

O baiano Henrique Silva, de apenas 11 anos, conquistou no último sábado, 8, a medalha de ouro na Super Etapa de Judô, em Ilhéus. O bom desempenho do garoto o credenciou para representar a Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-13 na categoria superligeiro.

Essa foi só mais uma conquista de Henrique, que possui apenas um ano no esporte, mas já é considerado uma das promessas baianas do judô. Em seu primeiro campeonato, em novembro de 2023, ficou com a medalha de bronze, e neste ano venceu todos os campeonatos que disputou, inclusive o Bahia Open, uma das competições mais importantes do circuito nacional.

O início de Henrique no judô foi na Escola Park, em Lauro de Freitas, sob orientação da professora Jussiara Paiva. Atualmente, o garoto treina com o ex-atleta da Seleção Brasileira de Judô e medalhista mundial Maicon França, que é um dos parceiros da instituição de ensino.

“Ele não tinha nenhum tipo de pretensão de ser atleta de judô ou ser campeão. Ele veio competindo, treinando, e no primeiro festival dele nós observamos o talento, o foco, e a determinação durante a luta e o potencial dele foi crescendo. Hoje Henrique treina três horas por dia, de segunda a sábado, incluindo a parte física e a parte técnica”, contou Maicon França.

Henrique será o único representante baiano no Campeonato Brasileiro Sub-13 de Judô, que será realizado em Curitiba de 30 de agosto a 1º de setembro. A expectativa é que ele consiga um resultado positivo para, quem sabe, representar a Seleção Brasileira no Panamericano da categoria.