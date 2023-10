Próximo adversário do Bahia, Internacional pode ter até 7 desfalques | A TARDE

Próximo adversário do Bahia na volta da Data Fifa, o Internacional pode ter até sete desfalques na partida pela 27ª rodada, que acontece às 21h30 do dia 18, uma quarta-feira, na Arena Fonte Nova.

Quatro das setes possíveis ausências já são garantidas. O atacante Enner Valencia, o lateral-esquerdo Renê e os zagueiros Nico Hernández e Igor Gomes estão suspensos, sendo que os dois primeiros são titulares e fundamentais na equipe de Eduardo Coudet.

Além deles, outros três jogadores podem desfalcar o Colorado por estarem servindo suas respectivas seleções. O goleiro Rochet (Uruguai), e os volantes Aránguiz (Chile) e Johnny (Estados Unidos) foram convocados para representar seus países e por isso não devem estar disponíveis para a partida contra o Esquadrão.

Porteiro da zona de rebaixamento, o Bahia acumula 28 pontos e possui apenas um de vantagem para o Vasco, equipe que abre o Z-4. No entanto, o Tricolor ficará apenas a um ponto atrás do Inter, 12º colocado com 31, caso vença o confronto.