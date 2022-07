Próximo de completar 4 anos de fundação, Canaã vive sucesso na base

Próximo de completar 4 anos da sua fundação, 8 de agosto de 2018, o Canaã Esporte Clube, criado através de um projeto social ligado a Igreja Universal do Reino de Deus, está colecionando sucessos nas categorias de base.

Em seis meses, o clube sediado em Irecê foi o melhor representante do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo eliminado nas oitavas de final, e o segundo do estado na edição deste ano da Copa 2 de Julho, perdendo nos pênaltis para o Bahia e terminando a competição de forma invicta.

“Isso é resultado de um trabalho sério baseado na técnica e no comprometimento, naquilo que a gente tem passado para eles. Nossos profissionais são excelentes e temos um diferencial, o poder de capacitação”, explicou o presidente do time, Sérgio Correa em entrevista ao portal A TARDE.

O presidente completa. “A gente ainda não explorou nem 5% do que podemos. Temos muitos lugares que os jogadores estão sendo monitorados. Hoje temos jogadores em outros clubes, como por exemplo: Flamengo, Internacional e Vasco. Além de, recentemente, temos aberto as portas para o futebol internacional como Pedro Acácio no Portimonense”.

Sobre o futebol profissional, o presidente afirmou que o foco principal do clube está no trabalho de base, mas que há um planejamento traçado para o clube principal, sobretudo com a ideia de que os frutos sejam colhidos a partir da formação de atletas nas categorias inferiores.

“Nossa primeira preocupação é a base, o profissional fica em segundo plano, mas temos objetivos para a equipe principal. A base surge como nossa primeira visão pelo poder de capacitação”.

Nas categorias de base, o Canaã conseguiu chegar na final da Copa 2 de julho Sub-15 após tirar o Vitória na semifinal, tornando-se o primeiro time do interior a chegar na decisão da competição. Antes, a equipe sub-20 chegou na disputa pelo título estadual contra o Bahia, em 2019, e conquistou o vice-campeonato.