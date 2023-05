PSG tem Abel Ferreira do Palmeiras como alvo, afirma jornal francês

Abel Ferreira, atual comandante do Palmeiras, é cotado para assumir o Paris Saint-Germain, segundo informações do L`Equipe. O português chamou atenção no futebol brasileiro ao conquistar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América.

O time do trio Messi, Neymar e Mbappe tem como técnico o francês Christophe Galtier, que tem futuro incerto, principalmente por conta do insucesso na disputa da Liga dos Campeões. Apesar de Abel surgir como opção, ele não é o favorito ao cargo, te como concorrentes o conterrâneo José Mourinho, atualmente na Roma, da Itália, além de Thiago Motta, atualmente no Bologna, também da Itália, e Marcelo Gallardo, ex-River Plate, da Argentina.

O intermediador para tal transferência é Luis Campos, o diretor do PSG e que possui uma excelente relação com Abel. Os dois trabalharam juntos no Penafiel, de Portugal, e o comandante do Palmeiras já o citou como um conselheiro. O L'Équipe disse que o dirigente acompanha a evolução do português no Verdão com bons olhos.

Abel Ferreira está no Palmeiras desde o fim de 2020 e já conquistou oito títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2022 e 2023), um Brasileiro (2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Ao ser perguntado sobre seu futuro, há quase um mês o treinador afirmou que não tem interesse em deixar o Palmeiras antes do fim de seu contrato.

"Vocês sabem que eu gosto de estar aqui. A família está aqui comigo, eu ainda tenho mais um ano e meio de contrato. O futebol é muito dinâmico, até me mandarem embora. A Leila pode me mandar embora, ser vendido ou cumprir o contrato, que é a primeira intenção. Quem manda é lá em casa. Se quiser me ter aqui, tem que ir primeiro por lá. O que ela decidir, por mim tá está bem" respondeu.



Seu contrato é válido até o fim de 2024, quando se encerra a gestão de Leila Pereira. A atual presidente já sinalizou que irá concorrer à reeleição e sonha em ter Abel à frente da equipe em um possível novo mandato.