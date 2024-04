Quanto custa apostar em Davi? Confira cotações de sites de apostas | A TARDE

A tão esperada final do Big Brother Brasil (BBB) chegou. Dos 26 participantes, restaram apenas três finalistas na busca pelo prêmio de quase R$ 3 milhões, entre eles o baiano Davi Brito. A amazonense Isabelle Nogueira e o gaúcho Matteus Amaral, que formaram um casal na reta final do jogo, também estão na disputa.

Quem é o favorito para vencer o BBB? Quem vai ganhar o BBB? O campeão só saberemos nesta terça-feira, 16, mas o favorito para ficar com o prêmio é Davi. Pelo menos é o que dizem os principais sites de apostas do país.

O Portal A TARDE fez um levantamento* com a Bet365, Betano e SportingBet e a odd (cotação) para que Davi seja campeão não passa de 1.02. Para Matteus ser o vencedor, a odd varia entre 18.00 e 21.00, já para Isabelle sair campeã varia entre 51.00 e 75.00.

Nas apostas, quanto mais chances uma aposta tem de ser acertada, menor será a cotação. Ou seja, quanto mais próxima de 1.00 a odd estiver, maiores as chances de determinado evento se concretizar. Neste caso, para uma aposta de R$ 100, por exemplo, o apostador receberia, no máximo, R$ 102 se escolhesse Davi.

No caso de Matteus, receberia entre R$ 1.800 e R$ 2.100. Já para a aposta em Isabelle, o retorno seria entre R$ 5.100 e R$ 7.500. São valores mais altos justamente pelas chances de vitória serem consideradas remotas. Em caso de erro, porém, todo o dinheiro colocado na aposta é perdido.

Matteus e Isabelle estão na final ao lado de Davi | Foto: Reprodução | Globoplay

Na reta final do programa, quando a casa mais vigiada do Brasil ainda tinha cinco participantes, as cotações estavam parecidas, e indicavam quem seriam os próximos eliminados (Beatriz e Alane, respectivamente). Na ocasião, as odds na Bet365 eram: Davi (1.05), Matteus (10.00), Isabelle (17.00), Alane (51.00) e Beatriz (101.00).

Odds do BBB24 na Bet365:

1. Davi - 1.012

2. Matteus - 19.00

3. Isabelle - 67.00

Odds do BBB24 na Betano:

1. Davi - 1.01

2. Matteus - 18.00

3. Isabelle - 75.00

Odds do BBB24 na SportingBet:

1. Davi - 1.02

2. Matteus - 21.00

3. Isabelle - 51.00

*As cotações foram consultadas por volta das 11h desta segunda-feira, 15.