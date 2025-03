Quem faz CrossFit perde o tesão? Especialistas e praticantes divergem

- Foto: Freepik

Não é novidade que a prática regular de qualquer atividade física traz muitos benefícios à saúde, mas que exercícios de alta intensidade, como CrossFit, podem afetar o desejo sexual, você sabia? O Portal A TARDE conversou com especialistas de diversas áreas da medicina e com praticantes para tentar esclarecer esse assunto.

Os especialistas explicam que enquanto exercícios moderados e regulares aumentam a produção de testosterona, os de alta intensidade, longos e extenuantes, diminuem o hormônio que afeta a libido, consequentemente, o desejo sexual.

Vale destacar que a libido está dentro de um contexto que envolve outros fatores complexos além dos hormônios, como questões psicológicas e emocionais.

Em 2017, pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, perguntaram a cerca de mil homens sobre sua vida sexual, prática de exercício e histórico médico. Os resultados mostraram que homens com rotinas de exercício moderadas ou leves, em intensidade ou duração, eram muito mais propensos a relatar libido moderada ou alta do que aqueles que realizavam exercícios longos ou intensos.

O estudo chegou à conclusão que a exposição a níveis mais altos de treinamento de resistência crônico intenso e de maior duração regularmente está significativamente associada a uma diminuição nos escores da libido em homens.

Thiago Barros, médico, especialista em ortopedia e medicina esportiva, explica que a deficiência energética, associada à alta demanda esportiva, pode ter impacto nos níveis hormonais. “Níveis de cortisol elevado cronicamente devido ao CrossFit, por exemplo, associado ao déficit energético, pode sim predispor redução da libido”, afirma.

Alexis Dourado Guedes, mestre e doutor em endocrinologia e diretor do Departamento de Endocrinologia do Esporte e Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), ressalta que, embora ainda não exista dados na literatura médica brasileira sobre esse tema, os mecanismos metabólicos envolvidos nesse fenômeno são universais, ou seja, não há motivo para que os ‘achados’ sejam diferentes entre populações distintas.

Dr. Guedes também concorda que essa deficiência energética, decorrente de atividades de alta intensidade, pode impactar os níveis hormonais. “Isso ocorre porque o tecido adiposo é um importante produtor de hormônios, incluindo a leptina, que regula a secreção hipotalâmica de LH e FSH. Esses hormônios estimulam a produção testicular de testosterona, essencial para a libido masculina”, enfatiza.

A nutricionista Soanme Dias diz que atletas de alto rendimento, não só praticantes de CrossFit, mas de outras modalidades como maratona, além de precisar seguir um plano alimentar elaborado para necessidades calóricas, ao observarem diminuição do desejo sexual, devem incluir na dieta alimentos que ajudem a aumentar e manter níveis adequados de testosterona.

“Além da quantidade adequada de proteínas e alimentos ricos em zinco, que melhoram a produção deste hormônio, devem ser incluídos castanhas, gergelim e frutos do mar. Fontes de ômega 3 também como sardinha, salmão, linhaça, abacate, entre outros. O chocolate amargo (mínimo de 70% de cacau) ajuda na produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Importante também tentar dormir bem e buscar controlar estresse e ansiedade”, orienta a nutricionista.

O engenheiro Carlos Santana, 41 anos, praticante de Crossfit, afirma que nunca teve falta de apetite sexual, principalmente após ter entrado no Crossfit. Ele treina entre 5 a 7 dias por semana.

“Se pudesse, teria relação sexual todo dia. Sempre que percebo um olhar mais atento ao meu corpo pela patroa (sua companheira), já que ela diz que meu corpo melhorou muito, a vontade de ter relação sexual só aumenta. Ou seja, a falta de apetite sexual não existe! Ela também aumenta vendo o corpo da patroa cada vez mais delineado e percebendo o desejo dela quando percebe meu corpo mais definido”, afirma Carlos, que completa dizendo: “A única hora que perco o tesão no Cross, é na hora de pagar a mensalidade”, brincou o engenheiro.

A companheira de Carlos, a advogada Clara Brito, 41 anos, que também pratica CrossFit, reafirma o relato de Carlos. “Acho, inclusive, que o fato dele ter entrado no Cross, e ter passado a fazer a atividade física, além de ter me estimulado a continuar, ajudou ainda mais nesse fator”, disse Carla Brito.

Cuidados antes de iniciar atividades físicas

Manter-se hidratado e bem alimentado, usar roupas confortáveis e fazer alongamento são cuidados que se deve ter para praticar qualquer atividade física.

A prática de atividade física faz bem à saúde. Da escolha em fazer exercícios como corrida ou musculação até a organização do tempo para possibilitar deslocar-se para o trabalho ou escola, a pé ou de bicicleta, o cuidado com a saúde deve estar presente.

No entanto, existem alguns cuidados que devemos ter antes da realização de atividades físicas. A ausência desses procedimentos pode comprometer a qualidade da atividade e o bem-estar da pessoa.

Veja como se preparar para atividades físicas :

1. Mantenha-se hidratado e bem alimentado

A alimentação saudável é essencial para ter energia durante a atividade. Exercitar-se em jejum pode causar tontura ou desmaio. Mantenha-se hidratado e prefira ingerir água ao invés de bebidas açucaras ou isotônicos.

2. Use roupas confortáveis

Nada melhor que deixar o corpo livre para realizar os movimentos. Atenha-se aos equipamentos de segurança como capacetes e joelheiras. Caso a atividade seja uma caminhada ou corrida, use tênis com meia para fixar o pé e prevenir torções.

3. Faça alongamento

O alongamento avisa e prepara o corpo para a atividade física. Alongar antes e depois da atividade é importante para evitar lesões, além de ajudar a melhorar a performance.

4. Busque orientação para atividades mais intensas

Atividades físicas intensas, que promovem a alta performance aeróbica precisam ser prescritas e orientadas pelo profissional de Educação Física. Recomenda-se realizar exame clínico antes de empreender exercícios intensos, pois, sem orientação podem provocar lesões, dores, distensões e até a morte.

5. Cuidados após a atividade

Alongar-se após a atividade física é tão importante quanto antes do exercício. Alimentar-se de maneira adequada após a prática de atividades físicas evita fraqueza e perda de massa magra (músculo).