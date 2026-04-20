Quem são os novos Oscar Schmidt? Conheça promessas do basquete baiano

Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

O Brasil está em luto pela perda do principal nome do país no basquete - o "mão santa" Oscar Schmidt. O futuro, no entanto, promete a chegada de novos ídolos que honrem a memória de um dos maiores atletas do mundo em seu esporte.

Um dos principais nomes do basquete baiano que aparecem como possíveis grandes revelações para o futuro é Augusto Cassiá. Natural de Salvador, o ala de 2,02m, hoje com 22 anos, é tratado como uma das grandes promessas do esporte brasileiro.

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Após passagem pelo Butler Bulldogs, o baiano foi anunciado como reforço do Ole Miss Rebels, equipe da NCAA, principal liga universitária dos Estados Unidos, considerada porta de entrada para a NBA e para o alto nível internacional.

Além do desempenho em quadra, Cassiá chamou atenção por um detalhe simbólico - a identificação com o Bahia. "E ainda por cima tem as cores do Bahia: azul, vermelha e branca", destacou o jogador ao comentar a escolha pelo novo clube.

Augusto Cassiá pelo Butler Bulldogs | Foto: Reprodução I Instagram

Basquete feminino

Outro destaque no crescimento da modalidade é a presença do Salvador Basketball na Liga de Basquete Feminina (LBF), a elite nacional.

A equipe representa um marco histórico, sendo o primeiro time da Bahia na principal competição feminina do país. Mais do que resultados imediatos, o impacto está na base.

Segundo o presidente da Federação Bahiana de Basketball, José Lopes, a tendência é de crescimento: "No masculino, pulamos de 30 para 300 crianças nas escolinhas com o Universo Vitória no passado. A expectativa é, pelo menos, dobrar a quantidade de meninas".

Com núcleos de iniciação espalhados pela cidade, o objetivo é ampliar o número de praticantes e criar um caminho mais sólido até o alto rendimento.

Salvador Basketball na LBF | Foto: João Marcos I LBF

Base escolar

Se Cassiá e as atletas do Salvador Basketball representam o topo da pirâmide, a base também dá sinais claros de evolução. Em 2026, a equipe masculina do Colégio Marista Salvador conquistou o título da Série Cobre dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) Sub-18, em Brasília.

A campanha foi construída com consistência - após a fase de grupos, o time avançou no mata-mata até vencer a final por 53 a 51 contra uma equipe do Distrito Federal.

O técnico Edson Trindade destacou a maturidade do grupo: "Mesmo depois da primeira fase, o grupo conseguiu se manter competitivo e crescer dentro da competição".

'Na final, conseguimos controlar melhor o ritmo do jogo e tomar decisões importantes nos momentos decisivos", completou.

A equipe já vinha acumulando conquistas em 2024 e 2025, incluindo títulos estaduais, competições escolares e participações nacionais, se destacando cada vez mais no cenário nacional.

Time de basquete do Marista no JEBs | Foto: Divulgação I JEBs

Quem pode ser o novo Oscar Schmidt?

Dono de 1.093 pontos em Olimpíadas e 7.693 pela Seleção Brasileira, o "Mão Santa" construiu um legado praticamente inalcançável. No entanto, guardadas as proporções, a Bahia começa a dar sinais de que pode, sim, revelar novos talentos.

Entre promessas já inseridas no cenário internacional, como Augusto Cassiá, e uma base escolar cada vez mais competitiva, o estado vive um momento de transição, ainda longe do protagonismo nacional, mas com sinais claros de crescimento.

Se ainda é cedo para apontar um novo Oscar Schmidt, já é possível dizer - os próximos grandes nomes do basquete brasileiro podem, sim, estar começando a dar seus primeiros arremessos nas quadras baianas.