Rashford, ex-Manchester United, é anunciado pelo Barcelona

Rashford pelo Barcelona - Foto: JOSEP LAGO / AFP

Novo reforço para os culés - o Barcelona oficializou a contratação de Marcus Rashford, novo camisa 14 do clube que passa a integrar o elenco blaugrano por empréstimo válido até junho de 2026. Vindo do Manchester United, Rashford chega com possibilidade de compra ao término do vínculo contratual.

Rashford firmou contrato com o clube espanhol em uma cerimônia reservada, com a presença do presidente Joan Laporta, do diretor esportivo Deco e de integrantes da diretoria catalã.

Revelado nas categorias de base do Manchester United, Rashford passou dez anos defendendo a equipe de Old Trafford, somando 426 jogos e marcando 138 gols. Na temporada passada, o atacante foi emprestado ao Aston Villa, onde jogou 17 partidas e marcou quatro gols, chegando até as quartas de final da Champions League.

Quando voltou ao United, logo recebeu a declaração do técnico Ruben Amorim de que o desempenho de Rashford nos treinos estava aquém do esperado, o deixando de fora dos planos do clube.

Agora, o atacante recebe uma nova chance na carreira dentro do Barcelona, atuando pela primeira vez no futebol espanhol aos 27 anos.