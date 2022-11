Rayssa Leal é campeã do mundo de Skate Street, no Rio

Vencedora de diversas etapas de Street League Skateboarding (SLS) desde quando começou sua carreira profissional, Rayssa Leal foi campeã do SLS Super Crown neste domingo, 6, no Rio de Janeiro.



Apesar de se sair melhor em todas as três etapas das SLS no ano, que aconteceram em Jacksonville, Seattle e Las Vegas, a brasileira de 14 anos só levou o título que coroou sua temporada perfeita na última manobra da pista da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico.

Na terceira colocação antes da última manobra, atrás das japonesas Momiji Nishiya e Funa Nakayama, e a cinco pontos da líder, Rayssa conseguiu um 7.4 ao deslizar sobre o corrimão, o que a levou a 21.1 pontos no Super Crown. Ao final, a brasileira superou a vice Nakayama por 0.3 pontos.