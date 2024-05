RB Bragantino e Flamengo empatam em jogo movimentado | A TARDE

Em jogo com lances de perigo e com o VAR acionado, RB Bragantino e Flamengo empararam por 1 a 1. A partiida foi realizada na último sábado, 4, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, válida pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os gols ocorreram em cada tempo. Aos 29 minutos da etapa inicial, Gustavinho cobra escanteio na área e o zagueiro Pedro Henrique subiu bem de cabeça para balançar as redes do goleiro Rossi.

No segundo tempo, o rubro-negro carioca igualou o marcador. Aos 33 minutos, o uruguaio De la Cruz fez lançamento incrível para o atacante Bruno Henrique, que domina e toca na saída do goleiro para marcar.

Jogadores e dirigentes do time carioca reclamaram da atuação da arbitragem em dois lances. No primeiro tempo, o árbitro Paulo Cezar Zanovelli expulsou Luan Cândido do RB Bragantino por falta em De la Cruz. Após intervenção do VAR, a expulsão foi anulada por conta de uma falta feita pelo uruguaio sobre Pedro Henrique no início da jogada.

Já nos minutos finais de jogo, jogadores e dirigentes se revoltaram, por conta de um possível pênalti de Vitinho em Luiz Araújo, aos 44 minutos do segundo tempo.

Chateado, dirigente do Flamengo dispara diz que clube vem sendo prejudicado

Após a partida, o executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, bradou contra a equipe de arbitragem e ironizou John Textor, sócio-majoritário do Botafogo, que alegou nos últimos meses sobre um esquema de manipulação de resultados.

“A gente acha um acinte. O presidente de um clube diz que tem manipulação, outro assalto, jogo após jogo os árbitros ficam acuados e prejudicam o Flamengo. Acintosa a falta de critério e sempre contra o Flamengo, não consigo não achar que não tem coisa por trás. Fabrício sofreu falta no Maracanã e o VAR não chama. Hoje o Nico em um lance normal o árbitro expulsa, acerta e o VAR chama. Luiz Adriano sofre pênalti e nada, tudo acumula contra o Flamengo, um presidente diz que é ladrão. Como que vão apitar jogo desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo, quem grita mais, fala em roubo, é beneficiado. Vamos ter que fazer isso também? Falar que tem fraude? Para respeitar o Flamengo?”, bradou o dirigente ao canal Sportv.

