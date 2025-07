Real Madrid avalia investir pesado em Rodri para substituir Kroos

Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024 - Foto: AFP

O Real Madrid está de olho em um nome de peso para reforçar o meio de campo após a aposentadoria de Toni Kroos. Segundo o jornal espanhol As, o clube avalia a contratação de Rodri, volante do Manchester City e vencedor da Bola de Ouro de 2024. O investimento, porém, seria pesado. Ao menos 100 milhões de euros, oequivalente a de R$ 653 milhões na cotação atual.

A diretoria merengue enxerga Rodri como um possível herdeiro técnico e tático de Kroos, mas a negociação é tratada com cautela nos bastidores. Além do alto valor, o espanhol tem 29 anos e perdeu boa parte da última temporada por conta de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A contusão ocorreu em setembro e o jogador só retornou aos gramados no Mundial de Clubes.

Idade e lesão pesam na balança

O Real Madrid considera o histórico recente de lesões e o fator idade como pontos sensíveis na análise da contratação. Aos 29 anos, Rodri dificilmente teria valor de revenda em uma futura negociação, o que acende o alerta dentro da política recente do clube, que tem priorizado atletas mais jovens.

Ainda assim, a qualidade técnica e o status de campeão europeu e mundial pesam a favor. Rodri foi peça-chave na Eurocopa de 2024, vencida pela Espanha, e voltou aos holofotes internacionais com a conquista da Bola de Ouro no fim do ano passado.

Rodri já abriu as portas para o clube merengue

Em entrevista ao programa espanhol El Larguero, Rodri não escondeu o desejo de, um dia, vestir a camisa merengue.

“Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história, é uma honra. Sempre tem que prestar atenção. Isso está claro”, disse.

Formado no Villarreal, com passagem marcante pelo Atlético de Madrid, Rodri é hoje um dos pilares do meio-campo do City de Guardiola. Caso a negociação avance, seria um dos maiores investimentos do clube merengue na era pós-Kroos e Modric.