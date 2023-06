Real Madrid empata com o Athletic Bilbao na despedida de Benzema

O Real Madrid (2º) empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. O que devia ser um simples jogo de final de temporada no Santiago Bernabéu se transformou em uma despedida para Karim Benzema, capitão do Real Madrid, que marcou de pênalti o gol do empate merengue (72'), após Oihan Sancet (49') abrir o placar para o Athletic.

Com este resultado, o Real confirmou o vice-campeonato da LaLiga, aproveitando o empate do Atlético de Madrid (3º) em 2 a 2 com o Villarreal (5º).

O 'Submarino Amarelo' saiu na frente com um gol de Nicolas Jackson (9'), mas Ángel Correa (18' e 56') marcou duas vezes para virar para o Atlético, antes de Jorge Pascual deixar tudo igual (90'+2).

Por sua vez, o Osasuna, que ficou em 7º e vai para a Conference League, contou com os gols de Ante Budimir (52' e 55') para vencer por 2 a 1 o Girona, que descontou na reta final da partida com o ex-Flamengo Reinier (75').

Já a Real Sociedad (4ª) bateu por 2 a 1 o Sevilla (12º), ainda de ressaca pelo título da Liga Europa contra a Roma na última quarta-feira.