Real Madrid vence o Borussia e avança na Copa do Mundo de Clubes

Gonzalo García marcou um dos gols do Madrid - Foto: AFP

Classificado! O Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund pelo placar de 3 a 2 nesta tarde de sábado, 5, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, garantindo vaga nas semifinais para enfrentar o Paris Saint-Germain. O jogo foi realizado no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

Os gols do jogo foram marcados pelo lateral-esquerdo Fran García, aos 10 minutos do primeiro tempo, pelo jovem atacante Gonzalo García, aos 20, enquanto Mbappé marcou um lindo gol de puxada já aos 94. Beier, aos 93, e Guirassy, aos 98, descontaram para o Borussia.

A partida marcou a reedição da final da Liga dos Campeões de 2023/24, quando os espanhóis bateram os alemães. É a primeira competição do técnico Xabi Alonso sob comando do Madrid e a possibilidade de já conquistar sua primeira taça.

Com isso, as semifinais do Mundial de Clubes estão definidas. Única equipe brasileira restante, o Fluminense encara o Chelsea na terça-feira, 8, às 16h, na Filadélfia. No dia seguinte, Real Madrid e PSG disputam a outra vaga na final, no mesmo horário, novamente em Nova Jérsei.

Tchouameni e Guirassy durante disputa de bola | Foto: Reprodução/X/Borussia Dortmund

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 2 BORUSSIA DORTMUND

Local: MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA)

Data: 5 de julho de 2025, sábado

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

Gols: Gonzalo García, aos 10 do 1ºT, Fran García, aos 20 do 1ºT, Mbappé, aos 49 do 2ºT (Real Madrid); Beier, aos 48 do 2ºT, Guirassy, aos 53 do 2ºT (Borussia Dortmund).

Cartões amarelos: Pascal Gross, Yan Couto (Borussia Dortmund); Mbappé (Real Madrid)

Cartão vermelho: Huijsen (Real Madrid)

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Dani Ceballos), Rudiger, Huijsen e Fran García; Valverde, Tchouameni (Asencio), Bellingham (Mbappé) e Arda Guler; Vini Júnior (Modric) e Gonzalo García (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Sule (Yan Couto), Anton e Bensebaini; Ryerson, Gross (Nmecha), Sabitzer e Svensson; Brandt (Duranville) (Chukwemeka), Adeyeme (Beier) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.