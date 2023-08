Recuperado de lesão, Neymar está pronto para estrear pelo Al-Hilal

A estreia de Neymar pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, está se aproximando. O jogador estará em ação na próxima sexta-feira, 1º, no aguardado clássico contra o Al Ittihad, que conta com a presença destacada de Karim Benzema, ex-Real Madrid.

Após se recuperar de uma lesão na coxa, o jogador brasileiro estará de volta ao time saudita e também estará pronto para representar a seleção nacional. A equipe brasileira entrará em ação em setembro, jogando contra a Bolívia e o Peru, nos primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com Jorge Jesus no comando, Neymar fez um treino com bola no sábado, 26, e não reclamou de dores. Houve até rumores de que ele poderia começar como titular no jogo desta segunda-feira, 28, quando o Al Hilal venceu o Al-Ettifaq por 2 a 0.