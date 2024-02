Referência mundial do skate feminino vai estrear no automobilismo | A TARDE

Uma das estrelas do skate mundial, a brasileira Leticia Bufoni se prepara para um novo desafio em outras pistas. A atleta olímpica e vencedora de seis medalhas de ouro no X Games vai estrear no automobilismo na Porsche Cup Brasil, a maior competição monomarca do país.

Aos 30 anos, Leticia vai correr na categoria Trophy, que é focada na formação e desenvolvimento de novos pilotos. A intenção é competir na categoria Challenge na próxima temporada. A atleta declarou que o skate segue sendo sua maior paixão, mas que competir na Porsche Cup Brasil é a realização de um sonho.

“Sempre fui apaixonada por automobilismo e a oportunidade de integrar a Porsche Cup é um sonho. O skate vai seguir sendo minha maior paixão, vou continuar me dedicando ao esporte que me abriu caminhos e realizei sonhos, mas me sinto pronta pra aprender, evoluir e, claro, me divertir muito nesse novo desafio”, declarou a skatista.

A estreia de Leticia na Porsche Cup Brasil está marcada para o segundo fim de semana de março, nos dias 9 e 10, em Goiânia. Na categoria Trophy, ela enfrentará pilotos experientes e talentosos, elevando o nível de competição, atraindo novos entusiastas para o automobilismo e inspirando outras mulheres para a prática do esporte.